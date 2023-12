Polizei: Erneute Schwerpunktkontrollen rund um Bottroper ZOB

Bottrop Die Polizei und der KOD zeigen in Bottrop erneut Präsenz am ZOB und in der Innenstadt. Direkt zu Kontroll-Beginn gab es erste Verstöße.

Am Donnerstagmittag hat die Polizei gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) mit einer weiteren Schwerpunktkontrolle rund um den Busbahnhof ZOB, in der Bottroper Innenstadt und am Ehrenpark begonnen. Im Fokus standen dabei wie bei den letzten Kontrollen auch Straßenkriminalität, Drogen-Delikte und Verkehrskontrollen. Es gehe vor allen Dingen darum, weiterhin Präsenz zu zeigen und das Sicherheitsgefühl am ZOB zu verbessern, sagt Einsatzleiter Jens Plogmann. Auch die bisher erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Stadt solle fortgesetzt werden.

Schwerpunktkontrollen in Bottrop: Bereits nach einer Stunde zwei illegal getunte Autos und zwei Personen ohne Führerschein

Nicht mal eine halbe Stunde hat es gedauert, da gingen der Polizei die ersten Autos mit unerlaubten Tuning-Umbauten ins Netz. Am Kontrollpunkt am Stadtgarten gab es das Komplettpaket: „Zu tief, zu breit, zu laut“, heißt es von der Polizei. Am zweiten Kontrollpunkt an der Osterfelder Straße passte das Verhältnis von Rad und Reifen nicht, zudem lag das Auto zu tief. „Wir haben auch bereits zwei Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis erwischt“, so Plogmann.

Autos mit illegalem Tuning sind bei den Schwerpunktkontrollen mittlerweile Tradition, die Polizei ist bisher jedes Mal fündig geworden. Ob der Rekord aus dem Jahr 2021 geknackt wird, als sechs Autos mit nicht zugelassenem Tuning aus dem Verkehr gezogen wurden, wird sich zeigen. Anfang 2022 hatte es nach vermehrten großen Tuning-Treffen die Befürchtung gegeben, dass sich die illegale Tuning-Szene in Bottrop ansiedeln könnte. Bei den vergangenen Kontrollen sei aber kein auffälliger Zuwachs an nicht erlaubtem Tuning zu erkennen gewesen, sagt Plogmann.

Kontrollen am Berliner Platz: „Das subjektive Sicherheitsempfinden ist nur schwer zu beeinflussen.“

In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Bedrohungen am Berliner Platz und ZOB, viele Menschen fühlen sich dort nicht mehr sicher. Erst vor etwa drei Monaten kam es auf der Herbstkirmes zu Zusammenstößen großer Jungengruppen aus Gladbeck und Bottrop.

Die Befürchtung, Jugendgruppen aus anderen Städten würden die Bottroper Innenstadt gezielt aufsuchen, um Stress zu anzuzetteln, kann Plogmann nicht bestätigen. „Da gibt es keine Hinweise drauf und wir haben auch keine Befürchtungen.“ Insgesamt sei beim Thema Sicherheit und Kriminalität am ZOB und in der Bottroper Innenstadt auch eine Besserung eingetreten, sagt Plogmann.

Das subjektive Sicherheitsbedürfnis der Bürger könne jedoch nur schwer beeinflusst werden. Wichtig sei es deshalb, auch in Zukunft Präsenz zu zeigen und in den Dialog mit den Bürgern zu treten. Weitere Schwerpunktkontrollen im nächsten Jahr sind geplant. Die Bilanz der Kontrollen vom Donnerstag wird die Polizei am Freitagmorgen veröffentlichen.

