Kriminalität Polizei: Brandstiftung in Schule an der Bockenhoffstraße

Bottrop In dem Schulkomplex an der Böckenhoffstraße hat es in der Nacht zum Mittwoch gebrannt. Es war Brandstiftung, sagt die Polizei.t

In dem Schulgebäude an der Böckenhoffstraße 39 hat es in der Nacht zum Mittwoch gebrannt. Es war Brandstiftung, sagt die Polzei und bittet um Hinweise. In dem Gebäude sind die Schule am Stadtgarten und die Cyriakusschule untergebracht.

Nach Angaben der Polizei sind in der Nacht Unbekannte in den Komplex eingedrungen und haben dabei eine Scheibe eingeworfen. Der Lagerraum, in dem das Feuer gelegt wurde, brannte aus. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro. Hinweise: 0800 2361 111.