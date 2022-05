Polizei: Bottroper (68) entgeht versuchtem Trickdiebstahl

Bottrop. Eine Frau hat am Donnerstag in Bottrop versucht, einen Mann mit einem Trick zu bestehlen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Eine Frau hat am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr in Bottrop versucht, einen Mann mit einem Trick zu bestehlen. Sie verschmierte die Jacke eines 68-jährigen Bottropers mit Kosmetik. Sie entschuldigte sich auf englisch sofort bei dem Mann und wischte immer wieder mit den Händen über seine Jacke.

Der Bottroper habe laut Polizeiangaben versucht, sofort wieder Raum zwischen sich und der Frau zu schaffen und wich einige Schritte zurück. Zudem sprach er sie an und gab ihr deutlich zu verstehen, dass sie Abstand halten solle. Die Frau ließ dann von ihm ab, ging in Richtung Kirchhellener Straße und stieg in ein schwarzes Auto. Der Bottroper habe zudem wahrgenommen, dass sich in nächster Nähe noch ein Mann aufgehalten hat, den er nicht näher hatte beschreiben können. Ob die beiden Fremden sich kannten, ist unklar.

Bottrop: Frau versucht, 68-Jährigen zu bestehlen

Der 68-Jährige beschreibt die Frau folgendermaßen:

ca. 1,60 Meter groß

Haare zum Pferdeschwanz gebunden

dunkelblaue Hose, rosa/weiß gestreifte Bluse

schwarze Einkaufstasche

Der Vorfall ereignete sich an der Ecke Ortbergstraße/ Tourneaustraße. Die Polizei sucht auch Zeugen, die weitere Angaben zu den Unbekannten oder dem Wagen machen können. Hinweise nimmt die Kripo unter der 0800 2361 111 entgegen.

