Planer informieren über Steuersparmodell in Bottroper City

Bottrop. Das Viertel um das Hansacenter und das Karstadt-Gebäude in Bottrop soll zum Sanierungsgebiet werden. Hier erfahren Interessierte mehr darüber.

Die Stadtverwaltung wird am kommenden Mittwoch, 10. März, einen Gutachterbericht zur Sanierung des Hansaviertels veröffentlichen. In dem Viertel im Stadtkern liegen das seit langem leerstehende Hansacenter und das ehemalige Karstadt-Gebäude. Das Gebiet soll als Sanierungsgebiet ausgewiesen und damit quasi zu einem Steuersparmodell für Bauherren werden. Denn in einem solchen Gebiet sind die Herstellungskosten für Modernisierungen und Instandsetzungen steuerlich begünstigt. Am Mittwoch, 17. März, von 19 bis 21 Uhr, bietet die Stadt dazu eine digitale Informationsveranstaltung an.

Das Hansaviertel solle zu einem multifunktionalen Ort zum Einkaufen, Verweilen, Wohnen und Arbeiten entwickelt werden, teilt die Stadtverwaltung jetzt mit. Dabei seien die Revitalisierungen des ehemaligen Karstadt-Gebäudes und des Hansa-Centers wichtige Meilensteine, aber auch das Hansaviertel als Ganzes soll sich städtebaulich verbessern, begründet die Stadt ihren Schritt. Die geplante Ausweisung des Hansaviertels als Sanierungsgebiet geht auch auf einen Vorschlag der Fakt AG zurück, die das Hansacenter wiederbeleben will.

Unterstützung bei der Modernisierung der Häuser

Eine digitale Bürgerversammlung wird am Mittwoch, 17. Februar 2021, aus Bottrop übertragen. Stadt Bottrop lädt zu einer digitalen Bürgerversammlung zur Entwicklung im Hansaviertel ein. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Erarbeitet hat den Gutachterbericht ein Kölner Büro für Stadt- und Regionalplanung. Das Gutachten umfasst eine Analyse der derzeitigen Situation des Viertels. Das geplante Sanierungsgebiet liegt zwischen der Osterfelder Straße sowie der Poststraße und dem Kirchplatz auf der einen und der Hochstraße sowie dem Altmarkt und dem Berliner Platz auf der anderen Seite. Anhand der Analyse können städtebauliche Missstände, die in einem Sanierungsgebiet vorliegen müssen, bewertet werden.

Außerdem werden im Bericht Ziele festgelegt, an denen sich die zukünftigen Entwicklungen im Hansaviertel orientieren müssen. Diese werden mit einer Reihe von Maßnahmen untermauert, die vom Nutzungsmix über die Förderung innovativer Konzepte bis hin zur Unterstützung der Eigentümer bei der Modernisierung ihrer Immobilien reichen. Auch Maßnahmen zur Klimaverbesserung spielen eine Rolle.

Bottroper können Gutachterbericht auf Internetseite lesen

Die Stadt wird den Gutachterbericht wird auf ihrer Internetseite veröffentlichen: https://www.bottrop.de/hansaviertel. Außerdem können Interessierte den Bericht nach Terminvereinbarung im Kundenzentrum Bauen an der Luise-Hensel-Straße 1 einsehen. Sie können sich zwecks Terminvereinbarung ebenso wie zur Anmeldung zu der digitalen Informationsveranstaltung an Elena Gilcher wenden: elena.gilcher@bottrop.de. Anmerkungen und Ideen können der Stadt auch schriftlich zugesandt werden.