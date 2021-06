Eine Kollision beim Abbiegen zwischen Pkw und Motorroller meldet die Polizei am Wochenende in Kirchhellen.

Verkehrsunfall Pkw rammt in Kirchhellen Motorroller beim Abbiegen

Bottrop-Kirchhellen. 77-jähriger Rollerfahrer musste nach Unfall ins Krankenhaus. Der 70-jährige Pkw-Fahrer wurde durch grelles Sonnenlicht geblendet.

Am Samstagmorgen wollte gegen 9.30 Uhr ein 77-jähriger Bottroper mit seinem Motorroller von Kirchhellen-Mitte kommend links in die Dinslakener Straße abbiegen. Währenddessen rollte ein 70-jährige Dinslakener mit seinem PKW leicht vor, um anschließend links in die Alleestraße Richtung Norden abzubiegen. Hierbei übersah er wohl aufgrund des Sonnenlichtes den Motorroller des 77-jährigen. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß.

Verletzter mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht

Der Bottroper wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Marienhospital Bottrop zur ambulanten Behandlung gebracht. Das Fahrzeug blieb in der Obhut der Beamten an der Unfallstelle. Es entstand kein Sachschaden.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop