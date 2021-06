Pianistin gibt Chopin-Abend in Bottrops Kulturkirche

Die Pianistin Anke Pan gibt am Freitagabend einen Abend mit werken von Frédéric Chopin in der Bottroper Kulturkirche.

Bottrop. Die vielfach ausgezeichnete Anke Pan widmet sich Freitagabend dem Großmeister der Klavier-Romantik. Sie tritt auch auf zahlreichen Festivals auf.

Mit einem reinen Chopin-Abend ist Anke Pan heute Abend zu Gast in der Kulturkirche Heilig Kreuz. Die 1993 in Mülheim an der Ruhr geborene Pianistin begann bereits im Alter von vier Jahren mit dem Klavierunterricht und spielte mit sieben bereits ihr erstes Klavierkonzert mit Orchester. Nach dem Studium an der Kölner Musikhochschule führten zahlreiche Konzerte die mehrfach ausgezeichnete Preisträgerin quer durch Europa, die USA und nach China.

Auftritte zwischen Europa, China und den USA

Sie spielte unter anderem auf dem Klavierfestival Ruhr, dem Yehudi Menuhin-Festival im schweizerischen Gstaad, dem Lancaster International Piano Festival oder dem Musikfestival Mecklenburg-Vorpommern.

Das Konzert in der Bottroper Kulturkirche, Scharnhölzstraße 37, 46236 Bottrop, beginnt am Freitag, 25. Juni, um 19 Uhr. Eintritt: 18 Euro. Abendkasse.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop