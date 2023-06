Pianist bringt „Drachentöter und Walküren“ nach Kirchhellen

Bottrop-Kirchhellen. Konstantin Zvyagin gastiert im Hof Jünger. Er hat zwei Suiten aus Wagners Ring geschmiedet und bringt Werke eines prominenten Wagner-Fans mit.

Konstantin Zvyagin bestreitet das nächste Konzert der Reihe „Weltklassik am Klavier“ am Sonntag, 11. Juni, um 17 Uhr im Hof Jünger. „Der wahre Herr der Ringe: Drachentöter und Walküren!“ hat er sein Programm genannt.

Konstantin Zvyagin verfügt über breite Referenzen: Er ist Laureat russischer und internationaler Wettbewerbe und seine rege Konzerttätigkeit führte ihn nach Irland, Polen, Deutschland, USA, Frankreich, Italien, Spanien, Israel und Russland. Er graduierte an der Gnessin Musikakademie in Moskau bei Prof. Tatiana Zelikman und absolvierte das Masterstudium an der Hochschule für Musik und Tanz Köln bei Prof. Nina Tichman.

Sein Programm ist eine furiose Reise in die deutsche Sagenwelt, die eine mystische und magische Welt auferstehen lässt, wie sie heute in Verfilmungen wie „Herr der Ringe“ transportiert wird. Wagner und Tolkien bedienten sich an isländischen und germanischen Quellen, um eine Mythologie für ihr eigenes Volk zu entwickeln. In beiden Epen gibt es einen Ring mit Zauberkräften, dessen Versuchung es zu widerstehen gilt, und in beiden muss dieser Ring unter hohem Risiko an seinen Ursprungsort zurückgebracht und unschädlich gemacht werden.

Das ist gewissermaßen Wagner „pur“, wenngleich Zvyagin einen Zyklus aus dem „Ring der Nibelungen“ für sein Instrument und seine musikalische Erzählung selbst bearbeitet hat: ein Arrangement, das die Geschichte und ihre schönsten musikalischen Momente durch das Klavier neu erlebbar macht, wie die Veranstalter versprechen. Das Programm wird umrandet von zwei Werken von Franz Liszt – zuletzt gewidmet Richard Wagner.

Karten (30/15 Euro) in den Humboldt-Buchhandlungen und sonntags von 11 bis 13 Uhr im Hof Jünger.

