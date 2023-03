„Pflasterpass“: Erste-Hilfe-Kurs für die jüngsten Bottroper

Bottrop. Die bundesweite Initiative „Pflasterpass“ besuchte eine Kita in Bottrop. Was die Kinder erlebten und wie sie sich in der Unfallpraxis anstellten.

Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Diesen Spruch haben sich 14 Vorschulkinder aus der evangelischen Tageseinrichtung im Fuhlenbrock (Wilhelm-Busch-Straße) zu Herzen genommen. Dank Stefanie Floegel von der Initiative „Pflasterpass“ erlernten die Kinder, wie sie im Notfall Erste Hilfe leisten können.

„Helfen, nicht wegschauen“, das ist eine der wichtigen Botschaften, die Stefanie Floegel den Jungen und Mädchen kindgerecht vermitteln möchte. „Kinder sind die Erwachsenen von morgen“, sagt die Heilpraktikerin. Nach Angaben von „Pflasterpass“ sei durch internationale, wissenschaftliche Studien erwiesen, dass Kinder ab vier Jahren die altersgerechten Grundlagen der Erste Hilfe-Maßnahmen in Unfallsituationen erlernen und anwenden können.

Stefanie Floegel erklärt, wie die Jungen und Mädchen an einem Smartphone im Ernstfall die Notruftaste wählen können. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Mit einer illustrierten Geschichte von einem Igelchen und Freunden wie Eule und Dachs lernen sie spielerisch den ersten Umgang mit einer Notfallsituation. „Wisst Ihr, welche Nummer Ihr dann anrufen müsst?“, fragt Stefanie Floegel. Die Kinder wissen es: 112. Sie erinnert daran, dass auch Erwachsenen im Notfall häufig die Nummer nicht einfällt. Damit die Kinder die 112 nie vergessen, hat sie einen Trick parat. „Den könnt Ihr auch euren Eltern zeigen.“ Sie streckt zunächst den linken Daum nach vorne, dann den rechten und schiebt anschließend beide zueinander. Dazu sagt sie: „Eins, eins, zwei, ruft die Rettung herbei.“

Pflasterpass: Kinder in Bottrop lernen Erste Hilfe

Anschließend holt sie einen Verbandskoffer mit „einer auffälligen Farbe“ hervor. Er strahlt schön orange. Sie entnimmt ein Paar Einmalhandschuhe. Wofür sie diese bräuchte, möchte sie wissen. „Damit Viren und Bakterien nicht übertragen werden“, weiß Amelia. „Damit Blut nicht an die Hände kommt“, ergänzt Neyla. Floegel erklärt an einem Arm von Jonas dann, wie man fachmännisch ein Pflaster auf eine (fiktive) Wunde klebt. Erst die eine Klebeseite auf die Haut, dann die andere Seite. Das weiße Wundauflage sollte möglichst nicht mit den Fingern berührt werden. In der Übung entpuppen sich die Kinder als wahre Experten. In Zweiergruppe kleben sie sich gegenseitig ein Pflaster wie im Notfall richtig auf die Haut.

Im Ersten-Hilfe-Kurs der Initiative „Pflasterpass“ zeigt ihnen die Kursleiterin, Stephanie Floegel, was alles in einem Verbandskasten enthalten ist und wie man Pflaster und Verbände im Notfall richtig anwendet. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

„Wollt Ihr sehen, wie man einen Verband anlegt?“, fragt Stefanie Floegel in die Runde. Ein lautes „Jaaaaaaaaaa“ schallt ihr entgegen. Anton ist mutig. Floegel zeigt an seinem rechten Arm, wie man einen Verband anlegt. Danach sind wieder die Zweiergruppen an der Reihe. Am Ende erhalten alle als erfolgreiche Teilnahme den sogenannten Pflasterpass in Bronze. Je nach Altersgruppe hat die Initiative ein dreistufiges Modell (Bronze, Silber, Gold) für Kitas und Grundschulen entwickelt. Die Kinder aus der Kita im Fuhlenbrock besuchten den Einsteigerkurs.

Mehr Infos zur Initiative „Pflasterpass“ und zu den Praxiskursen: www.pflasterpass.de

