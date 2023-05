Ein Showprogramm gehört – wie im vergangenen Jahr – zum Pferdemarkt in Bottrop. Der findet am 7. Mai auf dem Kirchplatz statt.

Traditionsfest Pferdemarkt in Bottrop: Programm für Reiter und Familien

Bottrop. Infos für Reitsportfans, Shows für Pferdefreunde, Ponyreiten für Kinder: Das bietet der Pferdemarkt am 7. Mai. Parallel haben die Läden geöffnet.

Die Details des Programms für den Pferdemarkt am Sonntag, 7. Mai, in der Bottroper Innenstadt stehen fest. Freunde des Reitsports, Pferde-Fans und Familien mit Kindern können von 11 bis 18 Uhr rund um den Kirchplatz übers Showprogramm staunen, sich informieren oder selbst aktiv werden.

Denn wer mag, kann eine Kutschfahrt unternehmen: Im offenen Planwagen geht es durch das Innenstadtquartier. Und zwischen den Showeinlagen haben Kinder die Möglichkeit, selbst auf Ponys zu reiten.

Pferdemarkt in Bottrop: Reiterpaare zeigen einen „pas de deux“

Das Showprogramm hat der erfahrene Pferdetrainer Christian Sauer zusammengestellt, berichtet die Stadt. Zwei Maultiere und zwölf Pferde lässt er aufgaloppieren, um verschiedene Trainingsübungen zu zeigen. Im „pas de deux“ führen Reiterpaare eine abgestimmte Choreografie vor. In einer weiteren Showeinlage werden die besonderen Herausforderungen für Pferde von Rittern erklärt. Während Pferde normalerweise bereits auf kleine Signale reagieren, dürfen sich die Pferde hier nicht von Fahnen, Geräuschen und Gewichtsverlagerungen der Reiter ablenken lassen.

Kutschfahrten sind auch beim Bottroper Pferdemarkt im vergangenen Jahr angeboten worden. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

In mehreren Auftritten erklärt Christian Sauer den richtigen Umgang mit Pferden. So geht es beispielsweise darum, das Tier an den Sattel zu gewöhnen oder um die Frage, wie Pferde im hohen Alter fit gehalten werden. Zudem hat er mit dem „Ridingboard“ ein Instrument für die richtige Sitzhaltung von Reitern entwickelt. Mit Hilfe dieser speziellen Wasserwaage halten Reiter die Balance im Sattel.

Die „Shettyflitzer“ sollen mit ihren Dressuren viel Spaß auf den Kirchplatz bringen. Von einem Wanderreithof in Kassel werden zudem zwei Maultiere erwartet.

+++ Nachrichten aus Bottrop direkt ins Postfach: Hier für den kostenlosen WAZ-Newsletter anmelden! +++

Darüber hinaus gibt es auf dem Pferdemarkt Stände, an denen Zubehör und Nützliches für Pferd und Reiter angeboten werden. Auf einem Trödelmarkt kann Gebrauchtes den Besitzer wechseln. Parallel zum Pferdemarkt haben in der Zeit von 13 bis 18 Uhr die Läden in der Innenstadt geöffnet.

Bereits am Samstag, 6. Mai, beginnen die Aufbauarbeiten für den Pferdemarkt. 40 Tonnen Sand vom Unternehmen Stremmer in Kirchhellen werden auf den Kirchplatz aufgebracht, um den Pferden einen sicheren Auftritt zu ermöglichen. Im Anschluss wird der Bodenbelag an einen Gnadenhof und einem Reitstall weitergegeben.

Lesen Sie auch diese Berichte aus Bottrop:

Tickets für das Ponyreiten kosten 3 Euro, für Kutschfahrten 4 Euro bzw. 2,50 Euro (Kinder). Erhältlich sind sie am Infostand des Kulturamtes, ebenso wie die Teilnahmekarten für ein Gewinnspiel mit Preisen (Indoor-Skydiving, Reitsportgeschäft Pieper in Gladbeck, Eiscafé Capri).

Plätze für den Trödelmarkt vergibt Manni Schmidt vom Kulturamt. Anmeldungen sind noch möglich unter 02041 703882 und per E-Mail an manfred.schmidt@bottrop.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop