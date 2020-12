Pfadfinder geben in Bottrop das Friedenslicht aus

Bottrop. Das Licht aus Bethlehem kann in diesem Jahr in Bottro an Abholstationen in Empfang genommen werden.

Die Friedenspfadfinder möchten das Licht aus Bethlehem auch in diesem Jahr weitergeben. Da ein eigener Gottesdienst nicht möglich ist, werden dafür Abholstationen eingerichtet. An jenen kann das Friedenslicht mit einer eigenen Kerze abgeholt werden.

Sie befinden sich am Mittwoch, 16. Dezember, von 10 bis 12 Uhr vor der Cyriakuskirche, Kirchplatz 1, und am Samstag, 19. Dezember, von 10 bis 15 Uhr beim Tannenbaumverkauf der Pfadfinder Impeesa an der Sterkrader Straße 84.

Es wird auch ein Bringservice eingerichtet

Für Menschen, denen es nicht möglich ist, das Licht selbst zu holen, wird am Samstag, 19. Dezember, ein Bringservice angeboten. Eine Anmeldung ist im Pfarrbüro bis Mittwoch, 16. Dezember, möglich unter 02041 690212. Die Pfadfinder bitten zudem darum, das Licht auch an Freunde und Nachbarn weiterzugeben.