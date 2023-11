Bottrop. Der Bottroper Pastoralreferent Florian Giersch (42) ist am 10. November plötzlich verstorben. Nun können die Trauernden Abschied nehmen.

„Wenn ich an meinen eigenen Tod denke, fällt mir nicht viel dazu ein. Ich erwarte viele offene Enden und dass Freund und Freundin weinen, dass ich falle in das große Leben.“ Mit diesen Worten von Florian Giersch lädt die katholische Gemeinde St. Cyriakus zur Verabschiedung und Beisetzung des verstorbenen Pastoralreferenten ein.

In der Propsteikirche St. Cyriakus besteht am Freitag, 17. November, ab 15 Uhr die Möglichkeit zur persönlichen Verabschiedung. Um 19 Uhr wird der „Abschied von Florian“ in einer Wortgottesfeier begangen. Das Auferstehungsamt feiert die Gemeinde am Samstag, 18. November, um 8.30 Uhr, in St. Cyriakus. Die Beisetzung erfolgt um 10.45 Uhr auf dem Ostfriedhof, Erdbrüggenstraße 113, in Gelsenkirchen.

Bottroper Pastoralreferent plötzlich und unerwartet verstorben

Florian Giersch war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag plötzlich und unerwartet im Alter von 42 Jahren verstorben. Am Donnerstagabend hatte er noch den Martinszug angeführt, den St. Cyriakus mit dem Marktviertelleuchten veranstaltet hatte. Besondere Aufmerksamkeit bekam der Umzug, weil Florian Giersch als St. Martin nicht auf dem Pferd, sondern auf dem Fahrrad unterwegs war.

In einem Brief schreibt Propst Jürgen Cleve von der großen Anteilnahme am Tod des jungen Pastoralreferenten. „Wir spüren, dass viele von seinem plötzlichen Tod betroffen sind. Seine Familie und seine Freunde sind dankbar für die Verbundenheit, die sie mit uns spüren.“

