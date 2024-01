Parkinson-Tagesklinik in Bottrop: Hohe Qualität bescheinigt

Bottrop Das Bottroper Haus ist erst die zweite zertifizierte Parkinson-Tagesklinik in ganz Deutschland, teilt das Knappschaftskrankenhaus mit.

Seit ihrer Gründung vor gerade einmal 1,5 Jahren hat sich die Parkinson-Tagesklinik am Knappschaftskrankenhaus Bottrop zu einem wichtigen Baustein des Parkinson-Zentrums innerhalb der Klinik für Neurologie entwickelt. Die Tagesklinik richtet sich insbesondere an mobile Parkinson-Patienten, die dort eine dreiwöchige Therapie durchlaufen können. Das Therapiespektrum reicht dabei von Bogenschießen über Thai Chi bis hin zu Neuro-Tanz.

Das Konzept wurde nun auch vom TÜV, beauftragt von der deutschen Parkinson-Vereinigung, mit der Zertifizierung bestätigt, berichtet das Knappschaftskrankenhaus. Ein zuvor durchgeführtes Audit habe gezeigt, dass die Anforderungen der Patientenvereinigung vollumfänglich erfüllt werden.

Für Professor Dr. Carsten Eggers, seit knapp zwei Jahren Chefarzt der Neurologischen Klinik am Knappschaftskrankenhaus, gehe damit ein großer Wunsch in Erfüllung. „Der Schwerpunkt Parkinson ist mein Herzensthema und ich arbeite bereits seit über 15 Jahren daran, Patientinnen und Patienten mit einer Parkinson-Erkrankung zu einer bestmöglichen Versorgung zu verhelfen“, so Eggers. „Ich freue mich sehr, dass wir nun abschließend das Zertifikat zur erfolgreichen Zertifizierung der Parkinson-Tagesklinik erhalten haben. Wir sind damit die zweite zertifizierte Parkinson-Tagesklinik in Deutschland – ein toller Erfolg!“

Knappschaftskrankenhaus Bottrop: Seminare zum Thema Parkinson

Neben dem Aufbau des Parkinson-Zentrums mit Parkinson-Tagesklinik hat der Chefarzt gemeinsam mit niedergelassenen Medizinern und anderen Krankenhausärzten auch das sogenannte Parkinson-Netz Ruhr Nord gegründet mit dem Ziel, eine besser abgestimmte Versorgung von Parkinson-Patienten auf den Weg zu bringen.

Mit regelmäßigen Patientenseminaren und Aktionstagen mit dem Schwerpunkt Parkinson informieren Prof. Dr. Carsten Eggers und sein Team zudem betroffene Patienten und ihre Angehörigen über die Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten.

