Professor Dr. Carsten Eggers, Chefarzt der Neurologie am Knappschaftskrankenhaus Bottrop, stellt beim nächsten WAZ-Medizinforum die Behandlungsmöglichkeiten in der Parkinson-Tagesklinik vor.

Gesundheit Parkinson: So hilft die Therapie in der Tagesklinik Bottrop

Bottrop. Seit einem Jahr gibt es eine Parkinson-Tagesklinik am Knappschaftskrankenhaus in Bottrop. Was dort passiert, stellt das WAZ-Medizinforum vor.

Vor rund einem Jahr ist die Parkinson-Tagesklinik am Knappschaftskrankenhaus Bottrop an den Start gegangen. Sie soll für Parkinson-Patienten die Behandlungslücke zwischen ambulanter und stationärer Versorgung schließen. Welche Vorteile die Behandlung in der Tagesklinik mit sich bringt, stellt Neurologie-Chefarzt Professor Dr. Carsten Eggers beim WAZ-Medizinforum am kommenden Donnerstag, 22. September, vor. Beginn ist um 18 Uhr im Park-Café des Knappschaftskrankenhauses.

Die Tagesklinik ist Teil des Reha-Zentrums Prosper am Knappschaftskrankenhaus, das gerade erst erneut vom Nachrichtenmagazin Focus als eine der Top-Rehakliniken im Fachbereich Neurologie ausgezeichnet wurde. Verschiedene Therapieangebote in der Tagesklinik, jeweils individuell abgestimmt, sollen dazu führen, die Lebensqualität für die Parkinson-Patienten zu verbessern. Denn: Heilbar ist Parkinson nicht, kann aber mit einer Kombination aus Medikamenten und Therapie behandelt werden.

Boxen und Ta Chi in der Parkinson-Tagesklinik in Bottrop

Zu den Bewegungsangeboten gehören unter anderem Boxen, Tai Chi oder Neurotanz, aber etwa auch die Einbindung Angehöriger ist ein wichtiger Punkt. Zudem sind speziell geschulte Pflegekräfte, die sogenannten Parkinson Nurses, im Einsatz, um sich um die Patienten zu kümmern.

Professor Dr. Carsten Eggers hat zum 1. März 2021 die medizinische Leitung der Klinik für Neurologie am Knappschaftskrankenhaus Bottrop übernommen. Die Parkinson-Behandlung zählt zu seinen Schwerpunkten. Die Möglichkeiten der Parkinson-Tagesklinik wird der Chefarzt in einem einführenden Vortrag vorstellen.

Danach geht’s sozusagen an die Umsetzung. Susanne Nierhoff und Gerd Geldmacher, die beiden leitenden Physiotherapeuten im Therapie-Team Prosper, werden praktisch zeigen, was Inhalt der Therapie ist.

Für Besucherinnen und Besucher des WAZ-Medizinforums gilt die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen.

WAZ-Medizinforum „Parkinson-Tagesklinik“, 22. September, 18 Uhr, Park-Café Knappschaftskrankenhaus, Osterfelder Straße 157. Kostenlose Anmeldung erforderlich unter 0201 804 80 58

