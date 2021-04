Parkhaus am Bottroper Hauptbahnhof ist wieder geöffnet

Bottrop. Ab sofort ist das Parkhaus am Bottroper Hauptbahnhof wieder geöffnet. Künftig wird es jedoch nachts verschlossen, Arbeiten dafür sind beendet.

Das Parkhaus am Hauptbahnhof ist ab sofort wieder geöffnet. Das teilt die Stadtverwaltung jetzt mit. Allerdings ergibt sich aller Voraussicht nach ab Montag, 3. Mai, eine Änderung. Von da an wird es zukünftig nachts in der Zeit zwischen 23 und 4 Uhr vollständig geschlossen sein, so der Hinweis der Verwaltung.

Zuletzt war das Parkhaus geschlossen, weil Rolltore eingebaut wurden, damit es möglich ist, das Haus nachts abzuschließen. Klagen über Vandalismus und Lärm in den Nachtstunden hatten zu der Entscheidung geführt, das Parkhaus künftig nachts zu schließen.