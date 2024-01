Osterferien: Kein Kinderferienzirkus in Bottrop-Kirchhellen

Bottrop In den Osterferien wird es keinen Kinderferienzirkus in Bottrop-Kirchhellen geben. Die Stadt bietet aber ein Alternativprogramm für Kinder an.

In den kommenden Osterferien wird auf dem Festplatz in Bottrop-Kirchhellen kein Kinderferienzirkus stattfinden. Das hat die Stadt am Dienstagmittag mitgeteilt. Die Zirkusfamilie Casselly wolle die Osterferien nutzen, um selbst einmal einen Erholungsurlaub zu genießen.

In den Sommerferien (08. Juli bis 26. Juli) werde der Kinderferienzirkus, wie gewohnt, auf dem Festplatz an der Bogenstraße durchgeführt. Die Anmeldung zum Kinderferienzirkus ist am 3. Februar in der Zeit 9 bis 13 Uhr. Die entsprechenden Links zur Online-Anmeldung werden an dem Tag auf www.bottrop.de/kinderferienzirkus veröffentlicht.

Kein Kinderferienzirkus an Ostern: Stadt Bottrop bietet Alternativprogramm

Anstelle des Osterferienzirkus werde die Stadt Bottrop ein Alternativprogramm am gewohnten Platz anbieten. Geplant ist ein Kreativdorf mit verschiedenen Workshops rund um das Thema „Mittelalter“. Zudem wird es ein Rahmenprogramm des Spielmobilteams mit verschiedenen Kreativ- und Bewegungsangeboten geben. Ein Mittagessen und Getränke sind im Programm enthalten.

Die angemeldeten Kinder werden die Möglichkeit haben, sich nach einer Schnupperphase am ersten Tag für einen der angebotenen Workshops zu entscheiden. Jeweils am Samstag findet ein Jahrmarkt statt, auf dem die Kinder ihre Erzeugnisse beziehungsweise ihre Kunst präsentieren dürfen. Detaillierte Informationen zu den Teilnahmebedingungen und Leistungen sollen in Kürze auf der Homepage der Stadt Bottrop zu finden sein.

Die Veranstaltung wird in Kooperation des Kulturamtes und des Jugendamtes der Stadt Bottrop durchgeführt.

