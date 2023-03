Osterferien in Bottrop: Programm für drinnen und draußen

In den Osterferien können Kinder und Jugendliche in Bottrop sich kreativ, sportlich oder spielend betätigen.

Bottrop. Langeweile in den Osterferien dürfte es in Bottrop kaum geben. Workshops, offene Treffs und Freizeitparks stehen bereit. Eine Übersicht.

In wenigen Tagen beginnen die Osterferien – und damit in Bottrop ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Jugendliche. Darunter sind auch kostenlose Angebote. Eine Übersicht:

Workshops für Kinder und Jugendliche

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Bottrop hat für die Osterferien zwei Ferienworkshops mit sportlichem Schwerpunkt organisiert: Am Dienstag, 11. April, können 11- bis 17-Jährige von 11 bis 16 Uhr im Billardleistungszentrum des BC Weywiesen 24/09 an einem Billard-Workshop teilnehmen. Und am Mittwoch, 12. April, findet von 12 bis 15 Uhr ein Kletter-Workshop für 11- bis 17-Jährige in der Kletterarena 79 am Südring statt. Teilnahmegebühr: je drei Euro. Anmeldung und weitere Informationen bei Nina Heithausen, 02041 70-3654, E-Mail: junge.angebote@bottrop.de.

Die Kulturwerkstatt bietet allen ab zwölf Jahren einen viertägigen Videodreh-Workshop an (3. bis 6. April, jeweils 10 bis 15 Uhr, Kulturzentrum an der Blumenstraße 12). Technik ist vorhanden, eigene Geräte dürfen aber mitgebracht werden. Gebühr: 48 Euro. Weiterer Ferienworkshop: Digitales Zeichnen (14. April, 16 bis 19 Uhr und 15. April, 10 bis 15 Uhr; ab 12 Jahre; 19,20 Euro). Anmeldung/Info: 02041 703721, E-Mail: kulturwerkstatt@bottrop.de

Im Rahmen des Kulturrucksacks sind alle Workshops kostenlos, eine Anmeldung ist aber jeweils erforderlich. In den Osterferien stehen an Block Print (5. April, 10 bis 14 Uhr, 10 bis 14 Jahre), Stempelwerkstatt (6. April, 10 bis 14 Uhr, 10 bis 14 Jahre), Glow in the dark – Schattenspiele und Lightpainting (11. bis 14. April, 10 bis 15 Uhr, 10 bis 14 Jahre). Hier ist zu erfahren, ob noch Plätze frei sind: 02041 703721 / 704178, E-Mail: kulturwerkstatt@bottrop.de

Im Museum Quadrat (Anni-Albers-Platz 1) heißt es am Dienstag/Mittwoch (4./5. April), 11.15 bis 14.15 Uhr: Fotografie in Bewegung. Der Workshop für Jungen und Mädchen ab zehn Jahren kostet 20 Euro. Pop Up-Experimente rund um die Moderne Galerie sind am Dienstag, 11. April, 11.15 bis 14.15 Uhr, geplant (7 bis 12 Jahre, zehn Euro). Zwei Tage später (13. April) geht’s raus in den Stadtgarten – zu einer Naturerlebnis-Wanderung. Anmeldung für alle Ferienangebote: 02041 37 20 30, E-Mail: kunstvermittlung.quadrat@bottrop.de

An der Hochschule Ruhr West (HRW) an der Lützowstraße 5 kann auch in den Osterferien gelernt werden – zum Beispiel Roboter zu programmieren (11. April, 10 bis 15 Uhr, ab 13 Jahren). Hier geht es zur Online-Anmeldung: https://mint4u.de/mint4u-online-und-praesenz-kurse/

Jugendcafés und Abenteuerspielplatz

In der ersten Osterferienwoche (3. bis 6. April) jeweils von 14 bis 19 Uhr geöffnet hat die offene Kinder- und Jugendeinrichtung Spiel- und Sportkiste Prosper III an der Kardinal-Hengsbach-Straße 1-3. Richtig sind hier Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren, die basteln, backen oder Ostereier färben möchten. Eintritt kostet das alles nicht. Anmeldekontakt: 02041 765 14 13.

Das Jugendcafé am Borsigweg 2 öffnet am 4., 5., 13. und 14. April jeweils von 12 bis 18 Uhr (keine Anmeldung, kein Eintritt). Sechs- bis 18-Jährige erwartet Fußballdarts, ein Kochkurs, ein Ausflug zum Tetraeder und mehr.

Aktionen rund um Ostern wird’s zudem auf dem BDKJ-Abenteuerspielplatz geben (Am Abenteuerspielplatz 1). Schon die Jüngsten können dabei sein, wenn am Gründonnerstag (6. April) ab 14 Uhr gemeinsam Ostern gefeiert wird: mit Eierlaufwettbewerb, Ponyreiten, Ostereiersuche und Osterfeuer. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die ist allerdings gefragt, wenn Kinder zwischen sechs und 14 Jahren vom 11. bis 15 April (tageweise) an der Pferdewoche teilnehmen möchten. Jeweils von 12 bis 16 Uhr werden die Tiere geputzt, gesattelt, geritten. Das kostet vier Euro pro Tag. Kontakt: 02041 7094810

Ohne Anmeldung und Gebühr kann das Jugendcafé JuCa+ in Stadtmitte (Horster Straße 19-21) in der ersten Ferienwoche besucht werden. Geöffnet ist von Montag bis Donnerstag, 3. bis 6. April, jeweils von 14 bis 20 Uhr. Teenager ab 14 Jahren und junge Erwachsene erwarten Osterwerkstatt, Chocolate-Factory oder Spielekonsolen-Matches.

Schloss Beck, Movie Park, Alpincenter

Und wen es in den Osterferien eher in den Freizeitpark zieht: Schloss Beck hat vom 1. bis zum 15. April täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet (Eintritt: 14 Euro), der Movie Park Germany (Eintritt: Online-Tickets ab 29,90) empfängt Gäste vom 1. bis zum 16. April täglich von 10 bis 18 Uhr.

Ferien-Sonderöffnungszeiten gelten im Alpincenter: 1. bis 16. April ist die Skipiste täglich geöffnet, Sonntag bis Donnerstag von 10 bis 20 Uhr, Freitag bis Samstag von 10 bis 22 Uhr. Letzter Tag der aktuellen Skisaison ist übrigens der 2. Mai.

Übersicht der Osterferienangebote: www.bottrop.de

