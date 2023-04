Ortswehr Kirchhellen lädt ein ins Gerätehaus und zum Maitanz

Bottrop-Kirchhellen. Die Ortswehr Kirchhellen spricht gleich zwei Einladungen aus. Besucher sind willkommen zum Tag der offenen Tür; im Brauhaus steigt der Maitanz.

Die Freiwillige Feuerwehr Kirchhellen lädt am Sonntag, 23. April ein zu einem Tag der offenen Tür in das Feuerwehrgerätehaus an der Schulstraße Ecke Auf der Bredde. Von 11 bis 17 Uhr wird es viel zu entdecken geben: Feuerwehr zum Anschauen und Anfassen. Wie sieht ein voll ausgerüsteter Feuerwehrmann aus? Was ist ein Tanklöschfahrzeug? Was kann eine Drehleiter? Und was ist überhaupt zu tun, wenn es brennt? Es wird ein Einblick in die Arbeit der Feuerwehr gegeben und zu vielen Themen wie Erste Hilfe, Rauchmelder und Rettungsgasse informiert. In eigener Sache wird es auch Informationen zur Fördermitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen geben und eine Vorverkaufsstelle für Eintrittskarten zum Tanz in den Mai. Die Jugendfeuerwehr Bottrop wird sich mit Schauübungen präsentieren und auch die Technikbegeisterten sollen nicht zu kurz kommen. Sämtliches technische Gerät kann ebenso entdeckt werden wie jedes Feuerwehrfahrzeug. Speisen und Getränke stehen bereit.

Eine Woche später lädt die Ortswehr erneut ein. Am Sonntag, 30. April, findet der traditionelle Tanz in den Mai im Brauhaus am Ring statt. Zum „Tanz um den Maibaum“ erwartet alle Gäste der beliebte Maigarten im Innenhof. DJ Mike Fuchs wird im großen Saal für Musik sorgen. Eingang und Abendkasse werden wie bereits im letzten Jahr hinter den Bläsertreff verlegt. Eintrittskarten sind für 10 Euro pro Person an der Abendkasse und an den Vorverkaufsstellen erhältlich.

Fördermitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen erhalten vorab eine Freikarte als Dankeschön für ihre Unterstützung. Tür und Abendkasse öffnen um 19.30 Uhr. Für den Eintritt gilt eine Altersgrenze von 18 Jahren. Vorverkauf: Gerätehaus (Auf der Bredde / Schulstraße, dienstags 19 bis 21 Uhr, Landcafé Beckedahl (Bottroper Straße 74), Raiffeisenmarkt (Raiffeisenstraße 2), Raiffeisen Tankstelle (Pelsstraße 10), Tankstelle Josten (Bottroper Straße 18).

Weitere Infos im Netz: feuerwehr-kirchhellen.de

