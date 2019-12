Bottrop. Wir kommen wieder, hatten Polizei und Ordnungsdienst nach der Schwerpunktkontrolle am 14,. Dezember angekündigt. Sie haben Wort gehalten.

Ordnungsbehörden kontrollieren erneut am Busbahnhof ZOB

Zum zweiten Mal binnen zehn Tagen haben Polizei und kommunaler Ordnungsdienst (KOD) am Montagabend rund um den Busbahnhof ZOB Schwerpunktkontrollen durchgeführt.

Bei der Kontrollaktion haben Polizisten und Mitarbeiter des KOD Fahrzeuge und Personen überprüft. Wie bei der ersten Kontrolle am 14. Dezember nahmen sie auch die Drogen- und Trinkerszene ins Auge und hielten Ausschau nach auffällig aufgemotzten Autos. Nach Angaben des Einsatzleiters werde die Kontrollaktion bis tief in die Nacht dauern und sich auch auf Straßen und Plätze im Umfeld des ZOB ausdehnen. Ergebnisse der Überprüfungen wollen die Behörden am 26. Dezember bekannt geben.

Beifall von Pendlern und Passanten

Wie bei der ersten Kontrolle fand die Aktion den Beifall von Passanten und Pendlern am Busbahnhof und auf dem Berliner Platz. Auch eine politische Mehrheit hatte die gemeinsame Kontrollaktion begrüßt. Oberbürgermeister Bernd Tischler hat angekündigt, bei der nächsten Sicherheitskonferenz bei Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen dafür einzusetzen, solche Kontrollaktionen möglichst häufig zu wiederholen. Auch SPD und CDU waren nach der ersten Aktion darin einig, dass die Kontrollen regelmäßig durchgeführt werden müssten, um Wirkung zu zeigen.