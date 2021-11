„Oppa Kurt“ Guske hat sein erstes Kinderbuch geschrieben

Kirchhellen. Der Kirchhellener „Oppa Kurt“ Guske ist ein spätberufener Autor. Als Rentner hat er zu schreiben begonnen. Jetzt erscheint sein siebtes Buch.

Wo soll ein Bericht anfangen über „Oppa Kurt“ Guske? Der Mann hat so viel erlebt und noch viel mehr zu erzählen. Im Rentenalter hat er begonnen zu schreiben. Inzwischen ist sein siebtes Buch erschienen, diesmal eins für Kinder: „Die kleine Schneeflocke Sternenschein“. Und natürlich passiert darin ein Wunder.

Lesen Sie hier weitere Berichte aus Kirchhellen:

Fünf Berufe hat Kurt Guske gelernt und noch mehr ausgeübt. „Ich habe ein unwahrscheinlich buntes Leben, habe immer nebenbei gearbeitet, damit die Kinder studieren konnten.“ Ausgerechnet sein Traumberuf aber blieb ihm verwehrt: Für eine Karriere bei der Polizei war er mit 1,72 Metern nicht zu klein, aber zu kurz. Diese Enttäuschung hat er dann irgendwann als Privatermittler recht erfolgreich verarbeitet. Und außerdem hat er immer schon gerne gereimt. Seine Spezialität: Gedichte aus dem Stegreif, gern auch auf Kommando.

„Schreib die Gedichte doch mal auf!“

Als er Rentner wurde, hat er mit dieser Fähigkeit seine Enkelkinder unterhalten und ist irgendwann damit an die Richtige geraten: Luise war 7 Jahre alt, als sie ihrem Opa geraten hatte: „Du kannst so viele Gedichte. Schreib die doch mal auf!“ Er hat’s nicht sofort getan, aber die Idee hatte sich festgesetzt.

2014 feierte „Oppa Kurt“ Buchpremiere mit seinem Gedichtband „Pottpoesie und mehr“. Und seitdem erscheinen seine Werke fast im Jahresrhythmus. Nebenbei schreibt er jedes Jahr seine Weihnachtsgeschichte plus Weihnachtsgedicht für die Hilfsaktion „Lichtblicke“. Diesmal heißt sie „Weihnachten in der Teutonenstraße“ und liegt demnächst in den Geschäften im Dorf neben einer Spendenbüchse aus. „Die Summe, die ich mit meinen Geschichten für ,Lichtblicke’ zusammengebracht habe, ist bestimmt schon fünfstellig.“

Das Buch beginnt wie alle guten Märchen

Nun also ein Märchen für Kinder. Es beginnt wie alle guten Märchen: „Es war einmal“ und endet wie alle guten Märchen mit einem Wunder. Illustriert hat die Geschichte Sonja Holm, lektoriert hat sie, auch wenn etwas anderes im Impressum steht, Enkelin Luise, inzwischen erfolgreiche Studentin. So schließen sich Lebenskreise.

Und Kurt Guske hat noch jede Menge Ideen. Nächstes Jahr erscheint ein Weihnachtsbuch, „das hat der Verleger für dieses Weihnachtsgeschäft nicht mehr geschafft. Da fällt mir ein: Habe ich dir schon erzählt, wie ich damals in Holland...?“ Hast du, Kurt, mehrfach sogar. Mach endlich deine Ankündigung wahr und schreib’s auf. In deiner Biografie.

Kurt Guske: Die kleine Schneeflocke Sternenschein. Gill Verlag, Kaarst. ISBN: 978-3-926800-26-8

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop