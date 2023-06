Open-Air „Stadtflimmern“: In Bottrop flimmert es vier Wochen

Bottrop. Am 11. August startet die Open-Air-Kulturreihe Stadtflimmern. Bis 3. September gibt es vier pralle Wochenenden mit Film, Theater und Musik.

Mit einem erneut breitgefächerten Angebot geht die Kulturreihe „Stadtflimmern“ in die dritte Runde. An vier langen Wochenenden vom 11. August und 3. September gibt es zwölf Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder.

Das Programm unter freiem Himmel geht quer durch die Genres der unterhaltenden Kunst, von der klassischen und modernen Musik, über Akrobatik, Theater und Comedy bis zu Filmklassikern „Wir haben einen bunten Strauß zusammengestellt, der die ganze Bandbreite zeigt“, kündigt die Programmverantwortliche Dana Brüning vom Kulturamt an.

Der Kulturhof hat sich bereits als Veranstaltungsort etabliert, in diesem Jahr kommt am zweiten Wochenende der Berliner Platz dazu. Am Freitag ist die Bühne frei für die Kult-Komödie „Das Pubertier“ und am Samstag heißt es „Als gäb’s kein Morgen“ bei der Musik-Revue über die „Wilden 20er-Jahre“.

Das Westfälische Landestheater lässt das ausschweifende Lebensgefühl der Zwanziger wieder aufflackern, unterstützt von den Akteuren der Eloria Erlebnisfabrik. „Auch in diesem Jahr gehen wir mitten unter die Bevölkerung, bieten niederschwellige, barrierefreie Kultur vor der Haustür“, sagt Kulturamtsleiterin Martina Schilling-Graef und hofft damit noch mehr Leute zu erreichen.

Verantwortliche des Kulturamts und die Sponsoren freuen sich auf das diesjährige Stadtflimmern vom 11. August bis 3. September. Foto: Stadt Bottrop

Im Kulturhof beginnen die Künstler von „Tridiculous“. Ihr Show-Spektakel ist gewürzt mit Humor, Edel-Akrobatik und rockiger Musik. Zum Thema „Tango“ haben sich drei Bottroper Musiker zusammen gefunden. Am 12. August: Neben Andreas Trenk vom Akkordeon-Orchester „BotAkko“ bilden Bassist Many Miketta und die Pianistin und All-Woman-Chor Leiterin Ruth Miketta das „Trio sin Rumbo“.

Tanzen ist dabei ausdrücklich erlaubt. Dazu gibt es stilecht ein abgestimmtes südamerikanisches Weinangebot. „Emscherblut“, das preisgekrönte Ensemble aus dem Ruhrgebiet beherrscht die hohe Kunst des Improvisationstheaters, bei dem Zurufe aus dem Publikum die Grundlage bilden.

Zum Stadtflimmern gehören „Carmen“ und „Voicemade“

Wer es etwas klassischer mag, ist bei „Carmen“ richtig, eine „Oper Légère“ mit Franziska Dannheim. Die Sopranistin spielt, singt alle Rollen und führt unterhaltsam durch das Werk, begleitet von der Pianistin Jeong-Min Kim.

Am Sonntag, 27. August, geht es in den Kammermusiksaal, wo die sechs Sängerinnen und Sänger von „Voicemade“ mit A-Cappella-Musik von der Renaissance bis zur Moderne musikalische Abwechslung garantieren.

Kultfilme werden im Kulturhof des Kulturzentrums gezeigt

Die Filme im Kulturhof vom 1. bis zum 3. September haben Kultstatus. „Rocketman“ ist ein einzigartiges musikalisches Spektakel mit den beliebtesten Songs von Elton John, „Top Gun: Maverick“ ein Kult-Actionfilm mit Tom Cruise.

Als Kinderfilm gibt es ebenfalls einen neuverfilmten Klassiker. Beim „Räuber Hotzenplotz“ machen sich Kasper und Seppel auf die Suche nach Großmutters Kaffeemühle. Justus, Peter und Bob sind die Helden beim Stück des Westfälischen Landestheaters „Die drei ??? Kids- Der singende Geist.“

Karten für alle Veranstaltungen ab sofort an der Theaterkasse Kulturzentrum, Böckenhoffstraße 12a, 02041 703308

