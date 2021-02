Online-Veranstaltung zu Sanierungsplänen in Bottrop-City

Blick in die Hansastraße in der Bottroper Innenstadt.

Bottrop. Das Hansaviertel in der Bottroper Innenstadt soll aufgewertet werden. Dabei sind Einsatz und Ideen von Eigentümern, Mietern und Pächtern gefragt.

Die Stadt Bottrop hat mit vorbereitenden Untersuchungen für ein mögliches Sanierungsgebiet Hansaviertel begonnen. Das Ziel ist die Verbesserung der Einzelhandelsfunktion, der Arbeits- und Wohnverhältnisse sowie der Aufenthaltsqualität im Hansaviertel. So soll die Verwandlung der Innenstadt hin zu einem multifunktionalen Ort zum Einkaufen, Verweilen, Wohnen und Arbeiten vorangetrieben werden.

Dies kann, so betont die Stadt, nur mit Unterstützung der Betroffenen wie Eigentümer, Mieter und Pächter gelingen – ihr Engagement ist gefragt. Für sie findet am Mittwoch, 10. Februar, von 19 bis 20.30 Uhr eine Online-Informationsveranstaltung statt. Dabei wird im Rahmen eines Impulsvortrags das Sanierungsverfahren und der Prozess der vorbereitenden Untersuchungen sowie die Ziele, die mit dieser Maßnahme in Bottrop angestrebt werden, vorgestellt. Danach besteht für die Teilnehmenden die Möglichkeit Nachfragen zu stellen und im Rahmen einer Diskussion ihre Ideen zu präsentieren. Eine Anmeldung dazu ist per E-Mail an elena.gilcher@bottrop.de erforderlich.

Fragebogen bis zum 19. Februar einreichen

Darüber hinaus haben die Eigentümer sowie alle weiteren Betroffenen per Post ein Faltblatt mit Informationen zur städtebaulichen Sanierungsmaßnahme sowie zu den damit verfolgten Zielen im Hansaviertel erhalten. Das Faltblatt kann auch auf der städtischen Website www.bottrop.de/hansaviertel eingesehen bzw. heruntergeladen werden. Auf einem Fragebogen sollen die Betroffenen allgemeine Fragen zum Quartier, Grundstück und Gebäude oder zur Mitwirkungsbereitschaft beantworten können. Dieser kann bis zum 19. Februar eingereicht werden.

Über diese Aktionen hinaus besteht das Angebot einer Sprechstunde – sowohl digital als auch analog. Interessierte sollten sich nur vorher anmelden.

