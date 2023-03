Online-Supermarkt: Rewe bietet neuen Lieferdienst in Bottrop

Bottrop. Rewe eröffnet ein neues „Fulfillment-Center“ und erweitert sein Liefergebiet im Ruhrgebiet. Auch Bottroper können nun dort bestellen.

Im Ruhrgebiet gibt es einen weiteren Lieferservice für Lebensmittel, von dem auch Bottroper profitieren. Rewe hat ein neues „Food-Fulfillment-Center“ auf 10.000 Quadratmetern Fläche in Bochum eröffnet und damit den eigenen Lieferdienst ausbaut.

Der Supermarkt-Konzern, der seit 2011 einen Lieferdienst für Lebensmittel gestartet hat, will in den kommenden Jahren das Liefergebiet immer weiter ausbauen. Aktuell werden über 90 Städte plus Umgebung von Rewe beliefert. Mit dem neuen Verteilzentrum in Bochum kommen 1,6 Millionen erreichbare Haushalte in Städten wie Bottrop, Bochum und Essen hinzu.

Bottroper können sich über schnelle Lieferungen freuen

11.000 verschiedene Produkte bietet der Lieferservice über die Rewe-App oder online unter www.shop.rewe.de zum Kauf an. Bottroper können ab einem Mindestbestellwert von 35 Euro ihren Einkauf kostenfrei zu sich liefern lassen. Wer bis 13 Uhr bestellt, kann seine Waren noch bis zum Abend desselben Tages bekommen.

Bottroper Haushalte können sich aktuell auch von Flaschenpost, Picnic und Flink beliefern lassen. Allerdings liefern nicht alle Anbieter in alle Stadtteile. Auch mehrere lokale Händler bieten einen Lieferservice an.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop