Gelassenheit brauchen Familien in Zeiten von Corona besonders.

Corona Online-Café will Gelassenheit im Familienalltag vermitteln

Bottrop. Familien-Café Knirps findet nun erstmals online statt. Bottroper Angebot für Eltern im Corona-Alltag. Erfahrungsaustausch und Tipps.

Wie kann ich gelassener durch den Alltag mit der Familie kommen? Diese Frage steht über dem Familien-Café Knirps, das nun erstmals online stattfinden wird. Am Dienstag, 9. März, treffen sich interessierte Eltern zwischen 19.30 und 21 Uhr zum Erfahrungsaustausch. Außerdem gibt es hilfreiche Tipps und Tricks für mehr Gelassenheit im Familienalltag.

Die Treffen finden von dann immer dienstags statt, abwechselnd morgens und abends. Immer dabei sind die Mitarbeiterinnen der Familien-Cafés, die gern in allen Fragen und Gedanken rund um das Thema Familie betreuen und vermitteln. Das Familien-Café wird angeboten von der Katholischen Erwachsenen- und Familienbildung in Bottrop (KEFB), in Kooperation mit den Familienorten von AWO, Caritas, Diakonie und SkF

Wer teilnehmen möchte, muss sich im Vorfeld per Mail anmelden unter: bottrop@kefb.info. Danach erhält man dann die Zugangsdaten. Weitere Infos unter: 02041 - 70623-11.

