„One Billion Rising“ heißt es am 14. Februar auch wieder in Bottrop. Hier ein Foto des gemeinsamen Tanzes gegen Gewalt an Frauen aus dem vergangenen Jahr.

Aktion One Billion Rising: Bottrop tanzt gegen Gewalt an Frauen

Bottrop Unter der Überschrift „One Billion Rising“ wird am 14. Februar weltweit gegen Gewalt an Frauen protestiert. Diese Aktion ist in Bottrop geplant.

Seit mehr als zehn Jahren findet weltweit am 14. Februar die Aktion „One Billion Rising“ als Protest gegen Gewalt an Frauen und Mädchen statt. Auch in Bottrop ist es schon zur Tradition geworden, an diesem Tag eine Kundgebung mit Musik und Tanz zu starten. Los geht es auf Einladung des Frauenzentrums Courage um 17 Uhr auf dem Kirchplatz an der Cyriakuskirche.

„One Billion Rising“ steht dafür, dass weltweit eine Milliarde Frauen und Mädchen Opfer von Gewalt geworden sind. Das Ziel der Aktion ist es, weltweit genauso viele Menschen zu mobilisieren, sich gegen dieses Unrecht zu erheben und dagegen zu protestieren.

Bottroper tanzen zu „Break the Chain“ von Tena Clark

Im Aufruf des Frauenzentrums Courage heißt es: „Weltweit wird die Freiheit von Frauen und Mädchen eingeschränkt und ihnen eine gleichwertige gesellschaftliche Teilhabe verwehrt.“ Und nicht nur das. „Mehr denn je müssen wir uns gegen Diskriminierung, Hass und Hetze, Rassismus, Intoleranz und antidemokratische Tendenzen wehren.“

Bottroperinnen und Bottroper sind am Mittwoch, 14. Februar, unter der Überschrift „Rise for Freedom“ dazu eingeladen, „sich zu erheben, zu tanzen und sich mit uns und den Menschen auf der ganzen Welt zu verbinden“. Gemeinsam getanzt werden soll unter der Anleitung der Tanzschule Frank zu „Break the Chain“ von Tena Clark.

