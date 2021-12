Corona Omikron-Fall in Bottroper Kita: 60 Kinder in Quarantäne

Bottrop. In einer Bottroper Kita ist ein Fall der Corona-Variante Omikron aufgetaucht. Weitere Personen sind infiziert, 60 Kinder müssen in Quarantäne.

In einer Kita in der Innenstadt wurde bei einem Kind die Omikron-Variantedes Coronavirus festgestellt. Die Kita ist deshalb vorsorglich geschlossen worden. 60 Kinder müssen in Quarantäne. Nach unbestätigten Angaben handelt es sich um die Kita St. Elisabeth an der Eichenstraße.

Lesen Sie hier weitere Nachrichten aus Bottrop:

Der Abstrich wurde nach Angaben der Stadt am Mittwoch, 15. Dezember in einer auswärtigen Arztpraxis durchgeführt. Das Kind zeigt Symptome einer Infektion, ist aber nicht schwer erkrankt. Das Geschwisterkind dieses Falles besucht ebenfalls die betroffene Kita.

Die Kindertagesstätte hatte nach Bekanntwerden des positiven Falles, wie in der Landesverordnung vorgesehen, bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie Kindern Selbsttests veranlasst. Dabei waren bei drei Erzieherinnen und auch bei einem weiteren Kind die Ergebnisse positiv. Die Ergebnisse der PCR-Tests hierzu stehen noch aus.

Omikron in Bottrop: Abstriche bei allen Kontaktpersonen

Der Träger hat die Kita geschlossen. Das Gesundheitsamt führt derzeit mit Hilfe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Abstriche bei allen Kontaktpersonen durch. Wie und wo sich das Kind mit der Omikron-Variante infiziert hat, ist derzeit ungeklärt.

Weil sich in der Einrichtung ein Ausbruchsgeschehen andeutet und aufgrund der Infektion durch die Omikron-Variante bleibt die Kita im vorerst geschlossen. Dies wurde zwischen dem Krisenstab der Stadt Bottrop und dem Träger vereinbart.

14 Tage Quarantäne für 60 Kinder wegen Corona-Infektionen

In allen Kindergartengruppen und bei den Erzieherinnen werden PCR-Tests durchgeführt. Betroffen sind alle Kinder und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die diese Woche nachweislich in der Kita waren. Von mehr als 80 Kindern waren circa 60 in dieser Woche in der Einrichtung. Für alle diese Personen gilt eine 14-tägige Quarantäne.

Den Verantwortlichen im Krisenstab der Stadt Bottrop sei durchaus bewusst, dass dies für alle diejenigen, die zur Quarantäne verpflichtet werden, eine schlechte Nachricht unmittelbar vor den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel ist. Aufgrund der bundesweit rasant steigenden Omikron-Fälle bleibe den Gesundheitsbehörden aber keine andere Wahl, als zu versuchen, die Ausbreitung möglichst zu verhindern.

Alle Bottroper Bürgerinnen und Bürger sind auch noch einmal nachdrücklich dazu aufgerufen, Kontakte nach Möglichkeit einzuschränken oder zu vermeiden

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop