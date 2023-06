Ohne Führerschein: Bottroper (17) verursacht hohen Schaden

Bottrop. Einen hohen Sachschaden hat ein 17-Jähriger in Bottrop mit dem Auto verursacht. Er hat keinen Führerschein und war zudem alkoholisiert.

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 01.30 Uhr kollidierte der Bottroper beim Rangieren eines Auto mit einem Garagentor am Finkenweg in Kirchhellen. Das Tor wurde dabei aus der Führung gerissen. In der Garage standen außerdem zwei Fahrräder, die ebenfalls beschädigt wurden.

Der 17-Jährige blieb unverletzt, er musste für eine Blutprobe mit zur Polizeiwache.

