Ohne Coronatest kommt in Bottrop niemand ins Altenhein

Bottrop. Wer ein Altenheim besucht oder dort arbeitet muss einen tagesaktuellen negativen Corona-Test nachweisen - entsprechende Regelung wurde verlängert

Wer in Bottrop in ein Altenheim möchte, der muss vorher getestet werden. Das gilt für Besucher genauso wie für Mitarbeiter. Der städtische Krisenstab hat diese Regel nun noch einmal verlängert, sie gilt mindestens bis zum 10. Februar. Betroffen davon sind alle vollstationären Einrichtungen der Dauer- und Kurzeitpflege. Ob es über diesen Stichtag hinaus eine weitere Verlängerung der Allgemeinverfügung gibt, hänge von der Entwicklung des Pandemiegeschehens in den Einrichtungen ab, so der Krisenstab. Die Stadt hatte die Verfügung erlassen, weil sich Altenheime zu Hotspots entwickelt hatten, so waren in zwei Awo-Heimen 70 Mitarbeiter und Bewohner infiziert.

Testen auf eine Covid-19-Infektion müssen sich alle Besucher, Beschäftige der Einrichtungen und jeder, der ansonsten beruflich in den Einrichtungen zu tun hat, wie beispielsweise Physiotherapeuten, oder ambulante Pflegekräfte.

Bottroper Heime müssen Besuchern einen Schnelltest anbieten

Der Zutritt zu einer Einrichtung ist daher nach wie vor nur möglich, wenn ein tagesaktueller negativer Covid-19-Test vorliegt. Die Mindestanforderung ist ein PoC-Antigen-Schnelltest. Alle Einrichtungen sind verpflichtet, Besuchern einen entsprechenden PoC-Antigen-Schnelltest anzubieten. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen alle getesteten Personen zunächst einmal warten und zwar entweder vor der Einrichtung oder in einem abgetrennten Wartebereich. Dabei sind die Corona-Hygieneregeln einzuhalten.

Die Einrichtungen sind zudem weiterhin verpflichtet täglich das Pflegepersonal und alle weiteren Beschäftigten vor Arbeitsbeginn zu testen. Alle Testergebnisse werden zudem von den Einrichtungen dokumentiert und die Dokumentationen an den Krisenstab übermittelt. Durch die Maßnahme sollen infizierte Personen deutlich früher als bisher erkannt werden, um den Eintrag des Coronavirus in Pflegeeinrichtungen möglichst zu verhindern.