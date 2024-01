Offenbar betrunken: Bottroper verursacht 20.000 Euro Schaden

am Mittwoch, den 02. März 2022 Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

Bottrop Ein Fahrer aus Bottrop beschädigt mit seinem Wagen parkende Autos. Zeugen werden durch einen Knall aufgeschreckt und rufen die Polizei.

Ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro blieb am Sonntag nach einer Unfallfahrt in Bottrop zurück.

Zeugen wurden laut Polizei gegen 6 Uhr durch Motorgeräusche und einen Knall aufmerksam und bemerkten, dass zwei geparkte Fahrzeuge an der Kellermannsstraße beschädigt waren. Sie verständigten die Polizei und konnten Hinweise auf den Unfallverursacher geben, der weiter die Straße entlanggefahren war.

Unfallfahrt in Bottrop: Fahrer musste Blutprobe abgeben

Noch in der Kellermannstraße traf die Streifenwagenbesatzung auf die Zeugen und einen 60-Jährigen aus Bottrop. Dieser hatte offensichtlich bei seiner Fahrt die geparkten Autos beschädigt, auch sein Fahrzeug war beschädigt. Der 60-Jährige schien betrunken zu sein, ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

