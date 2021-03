Ökumenischer Bußgang in Bottrop wird übers Netz ausgestrahlt

Traditionsveranstaltung in Bottrop: der ökumenische Bußgang der christlichen Kirchen (ACK, hier ein Foto von 2017). In diesem Jahr können Gläubige nur virtuell daran teilnehmen.

Bottrop. Die verschiedenen Stationen wurden im Vorfeld aufgezeichnet und sind bei Youtube zu sehen. Damit kann die Traditionsveranstaltung stattfinden.

Der ökumenische Bußgang der Frauen und Männer in Bottrop, der traditionell am Freitag vor dem Palmsonntag stattfindet, wird in diesem Jahr über das Netz ausgestrahlt. Veranstalter ist wie gewohnt die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (AKC) in Bottrop.

Die kurzen Andachten aus den verschiedenen Stationen sind im Vorfeld aufgenommen worden und ab Freitag, 26. März, um 17 Uhr auf den YouTube-Kanälen der beteiligten Gemeinden zu sehen. Dies sind die evangelische Kirchengemeinde, die katholischen Gemeinden St. Cyriakus und St. Joseph, die Freie Evangelische Gemeinde, die Altkatholische Gemeinde sowie die Neuapostolische Gemeinde.

Fünf Stationen wurden aufgezeichnet

Thematisch geht es in diesem Jahr um das so genannte „Hungertuch“ von Misereor und Brot für die Welt unter dem Titel „Du stellst meine Füße auf weiten Raum – die Kraft des Wandels“. Folgende Stationen sind zu sehen: Kreuzkampkapelle, Rathaus, Martinszentrum, Kapelle des Knappschaftskrankenhauses sowie St. Cyriakus.