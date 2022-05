Bernhard Gremmler ist gestorben. Die ÖDP in Bottrop trauert um ihr langjähriges Mitglied. Hier war der Arzt bei einem WAZ-Medizinforum zu Gast gewesen. (Archivbild)

Nachruf ÖDP in Bottrop trauert um Mediziner Bernhard Gremmler

Bottrop. Der Bottroper Mediziner Bernhard Gremmler ist gestorben. Der Kardiologe wurde 73 Jahre alt. Die ÖDP trauert um den engagierten Umweltschützer.

Die Bottroper ÖDP Bottrop trauert um Bernhard Gremmler. Ihr langjähriges Mitglied ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Bernhard Gremmler war seit 2007 aktives Mitglied der ÖDP gewesen. Er war langjähriger Beisitzer im Landes- und Kreisvorstand und für die ÖDP auch im Seniorenbeirat und als stellvertretendes Mitglied im Kulturausschuss aktiv.

„Ein besonderes Anliegen waren ihm immer der Umwelt- und Naturschutz“, erklärt ÖDP-Ratsherr Markus Stamm. So war Bernhard Gremmler zum Beispiel an vielen Protestaktionen gegen Baumfällungen in der Stadt beteiligt. Als Mediziner und Kardiologe hat er sich außerdem für den Schutzes der Gesundheit der Menschen engagiert und war dabei auch für seine Partei ein gern gefragter Experte.

„Das Motto der ÖDP ,Mensch vor Profit’ war für ihn auch eine persönliche Lebenseinstellung. Der Kreisvorstand und die Ratsgruppe der ÖDP verlieren mit Dr. Bernhard Gremmler einen engagierten Mitstreiter und Freund“, erklärte Stamm.

