Oberhausenerin bei Unfall in Bottrop leicht verletzt

Bottrop. Im Zuge des Ausweichverkehrs nch der Sperrung der A 2 kam es am Dienstag zu einem Unfall. Dabei wurde eine Oberhausenerin leicht verletzt.

Auf der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße / Paßstraße in Bottrop sind am Dienstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen, das meldet die Polizei Eine 32-jährige Autofahrerin aus Bottrop wollte nach bisherigen Erkenntnissen gegen 15 Uhr von der Paßstraße geradeaus über die Kreuzung in Richtung Prosperstraße fahren. Weil die Kreuzung wegen eines Rückstaus blockiert war, fuhr sie auf die linke Fahrspur, um dann an den wartenden Autos vorbeizufahren. Grund für den Rückstau war die Sperrung der A 2. Viele Autofahrer nutzen die Bottroper Innenstadtachse, um von der A 2 durch die Stadt zur A 42 zu kommen.

Bei dem Manöver der Bottroperin kam es dann zum Zusammenstoß mit einer 60-jährigen Autofahrerin aus Oberhausen, die auf der Friedrich-Ebert-Straße Richtung Stadtmitte unterwegs war. Die 60-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Bottroperin und ihr Baby blieben bei dem Unfall unverletzt

Die 32-Jährige und ihr Baby, das mit im Auto war, blieben augenscheinlich unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Das Auto der 60-Jährigen musste abgeschleppt werden.

