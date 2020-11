OB Tischler ruft neuen Bottroper Rat zu Bürgernähe auf

Oberbürgermeister Bernd Tischler hat vor dem neuen Stadtrat seinen Diensteid abgelegt. Er rief die neuen Ratsmitglieder dazu auf, bei ihren Entscheidungen die Bürger der Stadt so gut wie möglich einzubinden. „Es hat sich gezeigt, dass die Bottroperinnen und Bottroper sich sehr mit ihrer Stadt identifizieren“, stellte Bernd Tischler fest. Dies sei ein großes Plus. Es sei wichtig, die Anliegen der Bürger ernst zu nehmen und in die Arbeit mit einzubeziehen, ermunterte er den neuen Stadtrat. Dann führte er dessen Mitglieder in ihre Ämter ein und verpflichtete sie, ihre Aufgaben gewissenhaft wahrzunehmen.

Die Wählerinnen und Wähler haben den neuen Rat, der für die nächsten fünf Jahre bis 2025 im Amt sein wird, kräftig aufgemischt und zu gut 40 Prozent verändert. Er hat jetzt 58 Sitze. „25 Mitglieder sind erstmalig in den Rat gewählt“, merkte der Oberbürgermeister an. Ratsvertreter aus acht Parteien gehören dem neuen Stadtrat an: SPD, CDU, Grüne, AfD, ÖDP, FDP, DKP und Linkspartei.

Corona-Krise bereitet dem neuen Stadtrat sorgen

„Streit und heftige Auseinandersetzungen wird es geben“, blickte Bernd Tischler voraus. Das gehöre zum Wesen der Demokratie. Der Streit dürft aber nicht in persönliche Angriffe abgleiten, mahnte er. Die Ratsvertreter sollten ihre Kräfte besser für konstruktive politische Auseinandersetzungen einsetzen. Denn gerade jetzt seien die Herausforderungen groß. „Über uns schwebt die dunkle Wolke der Pandemie“, mahnte der Oberbürgermeister.

Zuvor hatte Irmgard Bobrzik als Altersvorsitzende die erste Sitzung des neuen Stadtrates in der Dieter-Renz-Halle eröffnet. Die DKP-Vertreterin rief dazu auf, die Beratungen im Rat und seinen Fachausschüssen trotz der Corona-Krise weiterhin einzuberufen. „Es darf nicht sein, dass nur der Krisenstab monatelang wesentliche Geschicke unserer Stadt bestimmt, denn das ist Aufgabe des von den Bürgerinnen und Bürgern gewählten Stadtrats“, betonte die 80-Jährige. Die Ratsmitglieder müssten sich gerade jetzt Gedanken darüber machen, wie sich auch in der Corona-Krise mit den Bürgern in Kontakt bleiben können.

Altersvorsitzende beklagt geringe Wahlbeteiligung

Die Altervorsitzende wies darauf hin, dass die Wahlbeteiligung bei der Wahl von Oberbürgermeister und Stadtrat bei 48 Prozent lag. Das sei wenig. In Welheim lag die Beteiligung bei 34,8 Prozent. „Es ist ein Alarmzeichen, wenn sich, besonders im Bottroper Süden, immer mehr Bürger aus Enttäuschung und anderen Gründen nicht mehr an Kommunalwahlen beteiligen“, mahnte sie.

Nach der Vereidigung des Oberbürgermeisters wählte der neue Rat auch seine ehrenamtlichen Stellvertreter. Auf Vorschlag von SPD und CDU sind das wie bisher wieder Klaus Strehl und Monika Budke.