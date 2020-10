OB Bernd Tischler ruft Bottroper zur Achtsamkeit auf

Bottrop. Oberbürgermeister Bernd Tischler ruft die Bottroper während der Corona-Krise in einer Videobotschaft noch einmal zu Geduld und Achtsamkeit auf.

In einer Video-Botschaft appelliert Oberbürgermeister Bernd Tischler an die Bürgerinnen und Bürger, weiter mit Achtsamkeit, Umsicht und vor allem Geduld durch die Corona-Krise zu gehen. Mit Blick auf die steigenden Fallzahlen im Herbst könne jeder persönlich seinen Beitrag dazu leisten, dass sich das Coronavirus nicht weiter ausbreitet, heißt es in dem Beitrag.

Ob Bernd Tischler wendet sich an die Bottroper

Gleichzeitig betont der OB, dass Bottrop bisher relativ gut durch die Pandemie gekommen sei. „Das verdankt unsere Stadt Ihnen allen“, so Tischler. Er appelliert daher: „Lassen Sie uns weiter mit Achtsamkeit, Umsicht und vor allem Geduld durch diese herausfordernden Zeiten gehen.“