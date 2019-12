Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nur Frühstück im Angebot

Das Hotel Rhein-Ruhr ist vor knapp 15 Jahren in Bottrop an der Essener Straße eröffnet worden. 50 Zimmer in sieben Kategorien stehen zur Verfügung (79 bis 200 Euro).

Um offiziell mit vier Sternen ausgezeichnet zu werden, müsse das Haus bestimmte Kriterien erfüllen. Dazu zählt laut Erwin Knabe eine über 24 Stunden besetzte Rezeption, bestimmte Zimmergrößen und Ausstattungsmerkmale, das Frühstücksangebot. „Bei uns ein Büfett über zwölf Meter.“

Weitere Gastronomie hat das Hotel nicht, empfiehlt den Gästen aber gern das Gourmet-Bistro bei Zurheide gegenüber.

Beim Besuch vom damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck im ZIB 2012 „waren wir das Pressezentrum“, so Knabe.