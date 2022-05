Notfall mit Kind: Bottroper Klinik nutzt Maßband zur Rettung

Ein Maßband unterstützt in Bottrop im Notfall dabei, Säuglinge und Kleinkinder schnell und richtig zu behandeln.

Um in Notfällen, bei denen Kinder betroffen sind, noch schneller handeln zu können, wird jetzt an der Kinderklinik am Marienhospital Bottrop ein neues, farbcodiertes Maßband eingesetzt.

Angenommen, ein Kind erleidet mitten in der Nacht einen schweren allergischen Schock. Bei der Notfallbehandlung spielen laut Chefarzt Dr. Mirco Kuhnigk dann mehrere Fragen eine Rolle – zum Beispiel: Wie schwer ist das Kind? Welche Atemfrequenz ist da normal? Wie viel Adrenalin wird angezeigt? Wie verdünnen? Beatmung und Intubation müssen vorbereitet werden – was genau muss jetzt der Notarzt oder Notfallsanitäter tun?

Durch das farbcodierte Kindermaßband für Säuglinge und Kleinkinder werde die längenbasierte Dosierung und die Empfehlung des passenden Equipments zur schnellen und professionellen Behandlung sichergestellt.

Bottroper Chefarzt: „Es kann nicht sicher genug sein, im Notfall schnell zu handeln“

Kuhnigk sagt: „Es kann nicht sicher genug sein, im Notfall schnell und richtig zu handeln. Das neue farbcodierte System unterstützt uns dabei. So sind passend zur Einteilung am Maßband, entsprechend nach Größe des Kindes, die farblich abgestimmten Notfalltaschen mit den passenden Notfallmedikamenten und dem Notfallequipment vorbereitet und ausgestattet.“ Ein System, das Anwender und Team in der Stresssituation entlaste, Dosierungsfehler eliminiere, Unsicherheiten verhindere, die Patientensicherheit erhöhe und die Standardisierung unterstütze.

Einsatzorte im MHB sind demnach der Kinder-Schockraum, OPs und die Kinderintensivstation. Auch der ärztliche Rettungsdienst in Bottrop sei von dem Farbband überzeugt – auf Empfehlung von Dr. Mirco Kuhnigk nutze der Rettungsdienst das Maßband schon seit einiger Zeit.

