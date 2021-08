Notbremse greift: Im Bürgerbüro entspannt sich Terminlage

Bottrop. Vor den Ferien hat das Bürgerbüro für dringende Fälle morgens Sprechstunden ohne Termin eingeführt. Das hat funktioniert, sagt der Amtsleiter.

Die Einführung einer Terminpflicht im städtischen Bürgerbüro hat zu Terminstaus mit bis zu vier Wochen Wartezeit geführt. Deshalb hat die Stadt ein Zeitfenster geöffnet, in dem Bürger sich auch ohne Termin im Bürgerbüro melden konnten. Das hat funktioniert, sagt Amtsleiter Jürgen Terstegen: „Die schwierige Zeit ist jetzt vorbei.“

Durch Corona ging eine Zeit lang nichts mehr ohne Termin im Bürgerbüro. Doch dadurch stieg die Wartezeit auf einen Termin auf bis zu vier Wochen an. Deshalb hat die Stadt im Juni die Notbremse gezogen und jeden Morgen ein Zwei-Stunden-Zeitfenster geöffnet, in dem Bürger sich auch ohne Termin beim Bürgerbüro melden konnten.

Oje, der Personalausweis ist abgelaufen

Zwei Hauptgründe gab es für die Einführung der neuen Regelung, sagt Amtsleiter Jürgen Terstegen. Zum einen war durch die Lockerungen bei den Coronabeschränkungen absehbar, dass die Nachfrage explodieren würde etwa nach einer Verlängerung von Personalausweisen: „Viele stellen bei einer Reisebuchung plötzlich fest, dass sie keinen gültigen Reisepass oder einen gültigen Personalausweis besitzen.“

Und zweitens: Wer vier Wochen auf einen Termin im Bürgerbüro warten muss, kann die gesetzlichen Meldeauflagen gar nicht mehr einhalten: Für eine Wohnungsanmeldung nach einem Umzug hat der Gesetzgeber eine Frist von zwei Wochen gesetzt.

Ohne Termin längere Wartezeiten im Bottroper Bürgerbüro

Also hat das Bürgerbüro ab Mitte Juni täglich von 8 bis 10 Uhr die Möglichkeit geschaffen, auch ohne Termin ins Bürgerbüro zu kommen. „Natürlich müssen die Bürgerinnen und Bürgen dann mit längeren Wartezeiten rechnen. Was wir sofort erledigen können, versuchen wir auch zu tun“, sagt Terstegen. „Aber wenn die Schlangen länger werden, müssen wir die Menschen auch mal bitten wiederzukommen. Wir versuchen aber, alle Anliegen noch am selben Tag zu erledigen.“

Für längere Wartezeiten bei Besuchen ohne Termin bittet die Stadt um Verständnis. Sie weist darauf hin, dass weiterhin online oder telefonisch eine Terminreservierung die erste Wahl sein sollte und bittet, vor einer Reisebuchung die Gültigkeit der Reisedokumente rechtzeitig zu überprüfen. Nur so würden unnötige Wartezeiten vermieden und der Reiseantritt nicht gefährdet.

Plan C: per Mail um Rückruf bitten

Grundsätzlich gilt weiterhin: Termine können Bürgerinnen und Bürger für das Bürgerbüro Bottrop online vereinbaren oder telefonisch unter02041/7030 erhalten. Für die Abholung fertiger Dokumente benötigen sie keinen Termin. Terminvereinbarungen für das Bürgerbüro Kirchhellen sind nur unter der Telefonnummer 02041/704011 möglich. Dort ist auch für die Abholung fertiger Dokumente eine Terminvereinbarung erforderlich. Bürgern, die am Telefon überhaupt nicht durchkommen, gibt die Stadt den Tipp: Schickt uns eine Mail mit der Bitte um Rückruf. E-Mail-Anschrift des Bürgerbüros: buergerbuero@bottrop.de. E-Mail-Anschrift des Bürgerbüros Kirchhellen: buergerbuero-kirchhellen@bottrop.de

