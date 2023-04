Norovirus-Schock in Bottrops Mylos: „Das war ein Tiefschlag“

Efstathios und Eleni Giotis mit der älteste Sohn des Wirtsehepaares Panagiotis (v.l.). Den Heimatort Stefani in der Region Proveza auf dem griechischen Festland tragen sie auch in ihrer Wahlheimat Bottrop nicht nur im Herzen sondern hier ausnahmsweise in der Hand. Die Ansicht hängt normalerweise an der Wand des Restaurants Mylos.