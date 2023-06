Auf der A31 sperrt die Autobahn Westfalen am Mittwoch noch einmal die Auf und Abfahrt Feldhausen in Richtung Oberhausen.

Verkehr Noch einmal Sperrungen auf A31 in Kirchhellen und Dorsten

Bottrop-Kirchhellen. Von Montag bis Mittwoch arbeitet die Autobahn Westfalen an den Auf- und Ausfahrten Drosten und Feldhausen der A31. So wird gesperrt.

Die Autobahn Westfalen arbeitet immer noch an der Fahrbahn der A31 bei Dorsten und Bottrop. Deswegen kommt es dort an mehreren Tagen zu Sperrungen in Anschlussstellen und zu Einschränkungen auf der Fahrbahn.

Am Montag ist die Anschlussstelle Dorsten von 8 bis 16 Uhr in Fahrtrichtung Emden gesperrt. Zudem ist wegen der Arbeiten auf der Fahrbahn in beiden Richtungen nur ein Fahrstreifen frei.

Am Dienstag, 6. Juni, werden die Arbeiten bei Dorsten auf der Fahrtrichtung Oberhausen fortgesetzt. Entsprechend ist dort die Anschlussstelle ebenfalls von 8 bis 16 Uhr gesperrt, zudem ist nur ein Fahrstreifen in Richtung Oberhausen frei.

Am Mittwoch, 7. Juni, wird bei Feldhausen gearbeitet. Deswegen sind dort Auf- und Abfahrt in Richtung Oberhausen von 8 bis 16 Uhr gesperrt, auch auf der Fahrbahn selbst ist nur ein Fahrstreifen frei.

Umleitungen sind jeweils mit dem roten Punkt ausgeschildert und führen über die benachbarten Anschlussstellen. Rettungsfahrzeuge können die Anschlussstellen trotz der Arbeiten nutzen.

