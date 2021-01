Bottrops Neujahrskabarett soll nun im April stattfinden

Bottrop Mit seiner 10. Show geht Benjamin Eisenberg nun erneut auf Nummer sicher: Wegen der Pandemie werden die Abende wieder verschoben.

Bislang war klar: Das 10. Neujahrskabarett mit Benjamin Eisenberg und seinen Gästen kann nicht wie gewohnt bei Passmanns stattfinden, sondern wird in die Kulturkirche Heilig Kreuz verlegt, wo es ein bewährtes Hygienekonzept und genügend Abstände gibt. Wegen des Lockdowns und der anhaltenden Pandemie greift nun sogar Plan C: Die drei Show-Abende werden noch einmal verschoben, und zwar auf April.

"Notfalls waschen wir sogar den Zuschauern vorher den Kopf"

Wer Karten für den Januar erworben hatte, soll diese also bitte unbedingt aufbewahren. "Die Shows werden stattfinden, notfalls im Dezember", witzelt Gastgeber Eisenberg. Wenn im März abzusehen ist, was im April möglich ist, werde auch bekanntgegeben, wo noch Restkarten zu haben sind. „Die Tickets, die es vor Weihnachten in der Humboldt-Buchhandlung und im Musikforum Matschey gab, sind alle weg, was zeigt, dass die Leute die Lust auf Kultur nicht verloren haben", freut sich Dirk Helmke von der Kulturkirche. "Wenn es wieder losgeht, sind wir vorbereitet und können ja auch alle Hygiene-Standards einhalten. Notfalls waschen wir den Zuschauern vor dem Eintritt auch die Haare, auf jeden Fall wird einigen Politikern der Kopf gewaschen", so Benjamin Eisenberg.

Mehr Infos

Samstag, 10., Sonntag, 11. und Montag, 12. April, 19.30 Uhr, Kulturkirche. Infos auch auf: www.benjamin-eisenberg.de/neujahrskabarett.