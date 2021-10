Neuinfektionen in Bottrop: „Schüler sind nicht die Treiber“

Die Maskenpflicht im Unterricht gilt in NRW ab dem 2. November nicht mehr. In Bottrop gebe es noch nicht viele infizierte Schüler nach den Herbstferien.

Bottrop. Seit Montag besuchen die Schüler wieder den Unterricht, ein Infektionsanstieg wird erwartet. Noch gebe es in Bottrop aber kaum positive Fälle.

Sprunghaft gestiegen ist die Sieben-Tages-Inzidenz am Donnerstag in Bottrop. 58 Neuinfektionen meldet das Landeszentrum für Gesundheits, der Wochenwert schnellte von 46,6 auf 77,5 hoch. Sind das bereits die Auswirkungen der Herbstferien? Nein, sagt die Stadt. Zudem gibt es Zweifel an den Zahlen.

„Es gibt Neuinfektionen, ja, aber nicht so viele“, sagt Stadtsprecher Andreas Pläsken. In ganz NRW waren am Donnerstag besonders viele Neuerkrankungen gemeldet worden, die Landesinzidenz stieg auf 91,7 – allerdings scheinen die Daten nicht zu stimmen. „Es gibt ein technisches Problem.“ Wie hoch die Inzidenz nun genau in Bottrop ist, kann die Stadt nicht sagen.

Inzidenz in Bottrop: Noch wenige Infektionen unter Schülern

Aber: Es seien nicht die Schüler, die das Infektionsgeschehen aktuellen treiben. „Nach den ersten Tests an den Schulen gibt es nur vereinzelte Fälle“, sagt Pläsken. Der Anstieg der Infektionen sei nicht auf das Ende der Ferien zurückzuführen. Das könne sich aber in den nächsten Tagen noch ändern, dann, wenn die ersten Sekundärfälle auftreten, also Schüler sich gegenseitig anstecken. Damit rechnet das Bottroper Gesundheitsamt im Laufe der nächsten Woche.

Die Kinder an den Grundschulen werden weiterhin zweimal die Woche per PCR-Pool-Test auf das Coronavirus getestet, an den weiterführenden Schulen machen die Jugendlichen drei Selbsttests pro Woche. Am Donnerstag hat NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) die Abschaffung der Maskenpflicht am Sitzplatz ab dem 2. November verkündet.

