Neues Geschäft in Bottrop: Das bietet der „ProfiTier-Markt“

Bottrop. In Bottrop gibt es eine neue Tierbedarfshandlung. Inhaber Gerrit will bei Erfolg zeitnah expandieren: „Wir sind in eine Marktlücke gestoßen.“

Für Tierhalter gibt es eine neue Anlaufstelle in Bottrop-Fuhlenbrock: Seit Mitte Oktober bietet der „ProfiTier-Markt“ eine breite Palette an Futter und Zubehör für die tierischen Lieblinge. Gegenüber vom Marktplatz, im ehemaligen Bioladen, hat Gerrit Bürger sein passendes Ladenlokal gefunden. Der gelernte Industriemeister aus Schermbeck wollte sich beruflich verändern und war entschlossen, sich selbstständig zu machen.

Als gebürtiger Osterfelder mit familiären Verbindungen in Bottrop kannte Bürger die Fuhlenbrocker Geschäftswelt. Der Businessplan sei bislang aufgegangen: „Wir sind hier in eine Marktlücke gestoßen, die Kunden sind froh, nicht mehr so weit fahren zu müssen.“ Der Bedarf sei sichtlich da, der Markt werde angenommen, zieht er eine erste positive Bilanz.

„ProfiTier-Markt“ in Bottrop auf 400 Quadratmetern

Der Tierbedarfshandel will sich langfristig als kompetentes Fachgeschäft etablieren, im nächsten Jahr möchte Bürger Personal einstellen, zur Zeit führt der Inhaber das Geschäft zusammen mit seiner Schwiegermutter. Eine zukünftige Expansion bei bleibendem Erfolg schließt Bürger nicht aus. Der Laden bietet übersichtlich auf etwa 400 Quadratmetern alles, was das Tierherz – oder vielleicht besser das Besitzerherz – erfreut. Selbstverständlich eine breite Palette aller namhaften Futterhersteller, besonders für Katzen und Hunde, aber auch für Nager und Kleinvögel.

In den übersichtlichen, breiten Gängen steht Zubehör aller Art bereit, seien es Transportboxen, Vogelkäfige, Hundeleinen, Spielzeuge, Regenjacken oder Bücher. Wer einen deckenhohen Kratzbaum benötigt, wird ihn hier auch finden.

Professionelle Hundedusche mit höhenverstellbarer Edelstahlwanne

Ein Blickfang ist die professionelle Hundedusche, eine elektrisch höhenverstellbare Edelstahlwanne, in der unruhige Hunde auch leicht fixiert werden können. Dort werden sie von Frauchen oder Herrchen geduscht und auf einen ebenso professionellen Frisiertisch mit einem Gebläse getrocknet und gekämmt. Dafür gibt es inzwischen schon regelmäßige Kundschaft, aber auch spontane Anrufe nach einem intensiven Waldspaziergang.

Der „ProfiTier-Markt“ in Bottrop-Fuhlenbrock. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

In Kooperation mit der Essener Firma Wolfshunger, wird in einer Tiefkühltruhe Barf – biologisches, artgerechtes Rohfutter – angeboten. Gerrit Bürger hat besonders in der Adventszeit ein Herz für bedürftige Tiere und deshalb zusammen mit dem Tierheim Bottrop eine Weihnachtsaktion gestartet. An einem Drahtbaum hängen Fotos von Hunden, Katzen, Meerschweinchen und Vögeln zusammen mit deren „Wunschlisten“. Sachspenden können im Laden ausgesucht werden und werden vom Tierheim abgeholt.

Der „ProfiTier-Markt“ ist montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr geöffnet, samstags von 8 bis 16 Uhr. Rufnummer: 02041 4627898

