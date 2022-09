Neues Bürgerhaus im Volkspark Batenbrock in Bottrop eröffnet

Bottrop. Der Volkspark ist Mittelpunkt von Batenbrock. Das nun eröffnete Bürgerhaus soll sein Herzstück werden. So gehen die Bauarbeiten rundherum weiter.

Mit dem Neubau des Bürgerhauses im Volkspark Batenbrock, der zentralen Grünfläche des Stadtteils, ist ein maßgebliches Projekt der Stadterneuerung in Batenbrock umgesetzt. Am Samstag wurde die Fertigstellung mit einem kleinen Parkfest gefeiert. Oberbürgermeister Bernd Tischler erinnerte bei der Eröffnung an das in die Jahre gekommene alte Bürgerhaus, das als Begegnungsort nicht mehr den Anforderungen eines modernen Treffpunkts für vielfältige Bevölkerungsgruppen entsprochen habe. Das neue barrierefreie Gebäude soll zum Mittelpunkt von sozialem Miteinander und bürgerschaftlichem Engagement werden.

Stolz war Tischler darauf, dass die Baukosten in Höhe von 2,5 Millionen Euro ebenso wie die veranschlagte Bauzeit eingehalten wurden. Das sei „heutzutage nicht mehr selbstverständlich.“ Gudrun Wischnewski, Geschäftsführerin der Awo, die das Bürgerhaus betreibt, wünscht sich, dass das neue Gebäude das Herzstück des Parks und Zentrum des Quartiers werde. Man habe alle wesentlichen Beteiligten und ihre Ideen in die Planung einbezogen, das Angebot werde durch die Nutzer gestaltet, es soll „ein Haus für alle“ sein.

Veranstaltungsräume bieten viel Platz für Freizeit-, Beratungs- und Quartiersangebote

Das neue Haus konnte anschließend nicht nur besichtigt werden, wer Appetit hatte, konnte es auch stückweise genießen: Eine große Torte, die dass Gebäude abbildete, wurde von Bernd Tischler und Gudrun Wischnewski angeschnitten und an die Besucher verteilt. In Gruppen konnten sich die Interessierten dann bei einem Rundgang einen Überblick verschaffen.

OB Bernd Tischler hinter der neuen Theke im Bürgerhaus Batenbrock. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Das flache Doppelgebäude hat auf der Parkseite einen großen, hellen Saal mit Theke, der auch geteilt werden kann und kleinere Veranstaltungsräume, die viel Platz für Freizeit-, Beratungs- und Quartiersangebote bieten. Der zweite Teil, den Andreas Schindler vom Bochumer Architekturbüro Vervoorts und Schindler den „dienenden“ Teil nennt, enthält Lager- und Funktionsräume, Toiletten und Büros. Stolz erklärt der Architekt, dass man „in weiser Voraussicht“ für die Heizung eine Luft-Wärmepumpe eingebaut habe.

Noch in diesem Jahr sollen Spielplätze und Sportanlagen im Volkspark fertig werden

Die Zeit bis zur Eröffnung sei knapp geworden, berichtet Ilona Nentwig von der Projektsteuerung der Stadt, bis einen Tag vorher seien noch Handwerker im Gebäude gewesen, aber „ das ist heutzutage schon normal.“Die Außenflächen werden noch gestaltet, auch ein Grillplatz soll in Gebäudenähe entstehen.

In den nächsten Monaten soll es mit der weiteren Gestaltung der Parks zügig vorangehen: Nach Abschluss des Kanalbaus werden die Spielplätze in Angriff genommen. Für den kleinen Spielplatz werden die Spielgeräte, die eine lange Lieferzeit hatten, in Kürze geliefert und sofort aufgebaut, der zweite Spielplatz mit den Großspielgeräten wird ebenfalls noch in diesem Jahr fertig werden, sagt Susanne Prinz vom Fachbereich Umwelt und Grün.

Gruppen, Vereine und Organisationen füllen das Haus im Bottroper Park mit Leben

Auch die Sportplätze in der Nähe des Pumptrack-Parcours mit Bolzplatz, Streetball, Tischtennis, Sitz Mikado und einer Fitnessanlage für den Outdoor-Sport sind noch für 2022 eingeplant. Nach Restarbeiten soll das Gesamtprojekt im Frühjahr zur Nutzung an die Batenbrockerinnen und Batenbrocker übergeben werden, hofft Gaby Lehmkühler von der Koordinierungsstelle Integrierte Stadtentwicklung.

Ein buntes Programm vor dem neuen Gebäude zeigte schon einen Teil der möglichen Vielfalt. Leider trieben heftige Schauer die Menschen immer wieder unter die schützenden Zelte und Pavillons, in denen sich Gruppen, Vereine und Organisationen präsentierten, die das Haus nun mit Leben füllen werden.

Teile der Fassade des alten Bürgerhauses wurden zu Pflanzkästen verarbeitet

Der Bürgergarten mit Hochbeeten hat seinen festen Platz gefunden und wird von den Bobbies betreut. Jochen Wandhöfer will Menschen, die keinen eigenen Garten haben, zeigen, dass man auch auf dem Balkon mit zwei Hochbeeten eine dreiköpfige Familie ernähren kann. Die Bobbies sind auch im neuen Haus vertreten, geplant sind Kurse zum Thema Garten und ein Reparatur-Café.

Auch das alte Bürgerhaus war noch mit dabei. Der Verein GemeinSinnschafftGarten“ hat die Fassadenpaneele gerettet und stellt daraus Pflanzkästen her, so „dass aus dem Alten etwas Neuer entsteht.“ Das Eingangschild zum Park „Vielfalt verbindet“, gilt auch für das neue Bürgerhaus, in dem schon Gruppen angemeldet sind, die Vielfalt aufzeigen: Von Yoga über Skat, Briefmarken, Seniorentanz, Würfeln, Songwerkstatt bis hin zur Schwangerschaftsberatung ist alles dabei.

