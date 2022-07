In die ehemalige Tamaris-Filiale auf der Hochstraße in Bottrop ziehen die „Minimauken“.

Einzelhandel Neueröffnung in Bottrop: „Minimauken“ verkaufen Barfußschuhe

Bottrop. Die Essener Firma „Minimauken“ zieht in die ehemalige Tamaris-Filiale in Bottrop und verkauft Barfußschuhe. Beratungstermine gibt’s online.

Das ging schnell. Knapp sechs Wochen nach dem Auszug von Tamaris zieht ein neues Schuhgeschäft in das Ladenlokal an der Hochstraße 25 ein. Der Name: „Minimauken“, ein Barfußschuhladen.

Den Umzug nach Bottrop teilten die Inhaber, Vanessa und Moritz Erdmann, auf ihrer Facebook-Seite und auf ihrer Internetseite mit. Bisher verkauften sie ihre Schuhe über einen Kellershop in Essen. Erste neugierige Blicke riskierten bereits einige Bottroper durch die Schaufensterscheiben. Zu sehen sind mit Schuhkartons und mit Schuhen gefüllte Regale.

Neueröffnung in Bottrop: Minimauken starten am 12. Juli

Nächste Woche soll es losgehen. Ab Dienstag, 12. Juli, sind Terminvereinbarungen in Bottrop im 30-Minuten-Takt über der Internetseite möglich. Den Kunden erwartet neben dem Verkauf unter anderem eine Vor-Ort-Beratung, Vermessung der Füße und eine Schuhanprobe.

Vanessa und Moritz Erdmann verkaufen Barfußschuhe (Archivbild, 2021). Foto: André Hirtz / FFS

Von außen fehlt noch die Außenwerbung, aber die Öffnungszeiten stehen schon fest: Montags und donnerstags ist geschlossen. Am Dienstag und am Freitag ist von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet sowie am Mittwoch und Samstag jeweils von 9.30 bis 14 Uhr. Gesucht wird noch eine Teilzeitkraft auf 450-Euro-Basis.

„Kinderfüße stecken meistens in zu kleinen Schuhen“

„Minimauken“ bietet Barfußschuhe für (Klein-)Kinder und Erwachsene an. Wie die Inhaber aus Altenessen, die selbst zwei Kinder haben, der WAZ Essen im März dieses Jahres verrieten, seien Barfußschuhe noch immer ein Nischenprodukt. Es fehle an der Aufklärung.

Moritz Erdmann damals: „Eltern wissen nicht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihrem Kind bei der natürlichen Fußentwicklung schaden, wenn es einen steifen Schuh trägt, höher ist, als mit einem Barfußschuh.“ Vanessa Erdmann: „Kinderfüße stecken meistens in zu kleinen Schuhen. Der Barfußschuh bildet die natürliche Fußform ab und ermöglicht ein gesundes Wachstum.“

