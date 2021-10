Bottrop. Familien und Kinder erobern den neuen Spielplatz im Welheimer Park. Leider gab es auf der neu gestalteten Grünfläche erste Vandalismusschäden.

Die Kinder in Welheim haben den neuen Spielplatz im Park des Stadtteils längst für sich erobert. Es wird gebuddelt, geklettert, gerutscht und getobt und die Begeisterung ist sicht- und hörbar. Mitten im neu gestalteten Park liegt die große Spielfläche. Schaukeln, Klettergerüste, eine Tunnelrutsche und andere neue Attraktionen lassen die Kinderaugen leuchten. „

Es ist total toll hier. Das Klettergerüst und die große Rutsche gefallen mir am besten, lobt die sechsjährige Yuna. Und ihre große Schwester Kyana (7) nickt. Die große Rutsche, die ist auch ihr Favorit. Der neue Spielplatz sei definitiv besser als der vorherige, freut sie sich.

Der Spielplatz in dem Park im Bottroper Süden bietet viel Platz zum Toben und Spielen, darüber freuen sich Ashley und Zoey. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Lob kommt auch von Eltern und Großeltern, die das Toben auf dem Spielplatz gelassen von einer der Bänke verfolgen. „Der ganze Park ist einfach sehr gut geworden. Gerade im Vergleich zu dem, was vorher hier war, das war ja eher ein Schandfleck“, sagt Debbie Liedtke. 2,3 Millionen Euro hat die Stadt für den kompletten Umbau der Grünanlage in die Hand genommen – ein Großteil davon Fördermittel aus dem Programm „Grüne Stadt“.

Bottrops Oberbürgermeister spricht von einem „Meilenstein“

Inge Scheffler ist mit ihren Enkelkindern hier. Sie ist begeistert. „Es ist sehr, sehr schön geworden. Es ist das erste Mal, das hier etwas für die Kinder getan wird“, urteilt sie. Aber das Ergebnis sei super. Das sagt sie auch Oberbürgermeister Bernd Tischler, der am Freitagnachmittag da ist, um den Spielplatz quasi offiziell zu eröffnen. Er spricht angesichts der Entwicklung des Parks von einem „Meilenstein“ für Welheim.

Die Kinder im Stadtteil haben Park und Spielplatz längst für sich erobert. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Der neugestaltete Park, er soll den Kindern des Stadtteils auch Naturerlebnisse ermöglichen. Deshalb gibt es an vielen Stellen so genannte Entdeckerorte, deshalb ist ein Baustein bei der Parkentwicklung auch das „Lernen im Grünen“. Hier sollen die Schüler der angrenzenden Grundschule profitieren. Aber nicht nur die, so der OB. „Ich freue mich, dass wir durch diese Projekt die Lebensqualität im gesamten Quartier steigern werden.“

Verschmierte Bänke und Info-Tafeln sowie eine gestohlene Sonnenliege

Schade nur, dass erste rücksichtslose Menschen die Qualität schon wieder beeinträchtigt haben. Einige der neuen Bänke wurden bereits mit Graffiti beschmiert, gleiches gilt für Informationstafeln. „Da wo es ging, haben wir es bereits reinigen lassen, eine Übersichtsplan muss komplett erneuert werden“, berichtet Planungsdezernent Klaus Müller.

Doch die Schmierereien sind nicht alles. Im Park stehen auch große, schwere Liegen, auf denen man eigentlich die letzten Strahlen der Herbstsonne genießen könnte. Doch schon einen Tag nach dem Aufbau war eine der eigentlich fest verankerten und verschraubten Holz-Metall-Konstruktionen verschwunden. „Die war sogar noch eingezäunt und der Bauzaun war ebenfalls verschraubt“, ärgert sich Klaus Müller. Zunächst habe man nun eine Liege aus dem Randbereich das Parks auf die zentrale Stelle in der Mitte gestellt.

Welheimer Park bald ganz neu Welheimer Park bald ganz neu Landschaftsarchitektin Katja Schreiber erläutert die Umgestaltung des Welheimer Parks. Foto: Thomas Gödde

Trotz des Ärgers: Die Laune will sich hier am Freitagnachmittag niemand verderben lassen. Bezirksbürgermeister Helmut Kurcharski erinnert an die Workshops und Bürgerbeteiligungen im Vorfeld der Neugestaltung. Viele der Anregungen und Ideen der Bürger seien in den neuen Park mit eingeflossen, bedankt er sich für das Engagement der Welheimer.

Letzte Restarbeiten müssen nun noch erledigt werden – etwa das einebnen und bepflanzen von Flächen im Randbereich des Parks, doch noch in diesem Jahr soll endgültig alles fertig werden.

Parkfest im Frühjahr Die offizielle Einweihung der jetzt „Natur- und Erlebnispark Welheim“ genannten Grünfläche soll im Frühjahr erfolgen. Zu dem Anlass plane man ein Parkfest hier im Bottroper Süden, so die Ankündigung des Oberbürgermeisters. Bei der Gelegenheit gab er gegenüber den Kindern auch noch ein Versprechen ab. Zum Parkfest werde er Eis spendieren, verpflichtete er sich unter Zeugen gegenüber den Kindern.

