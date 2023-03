Neuer Krankenhausverbund: Angebot in Kirchhellen bleibt

Bottrop-Kirchhellen. Das St. Antonius-Krankenhaus bleibt ein Fachkrankenhaus für Psychiatrie – auch wenn sich Katholische Krankenhausverbünde jetzt neu aufstellen.

Die Katholischen Krankenhausverbünde Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH sowie St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH wollen fusionieren und sich in einer Holding-Struktur gemeinsam aufstellen. Zu der daraus entstehenden KERN Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet Nord GmbH wird dann auch das St. Antonius Hospital in Kirchhellen gehören.

Wenn die jetzt noch ausstehenden kartellrechtlichen Prüfungen in den nächsten Wochen abgeschlossen sind, kann auch formal ein Kompetenzverbund mit aktuell insgesamt rund 7500 Mitarbeitenden an über 30 Standorten entstehen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Was bedeutet das für den Standort Kirchhellen?

Keine Änderungen für das Kirchhellener Krankenhaus geplant

Unternehmenssprecher Wolfgang Heinberg gibt auf Nachfrage der Redaktion dazu diese Auskunft: „Für unser Fachkrankenhaus in Bottrop-Kirchhellen, das St. Antonius-Krankenhaus, ergeben sich keine Änderungen inhaltlicher oder struktureller Art. Das St. Antonius-Krankenhaus ist und bleibt ein Fachkrankenhaus für Psychiatrie und es ist und bleibt ein Krankenhausstandort der Katholische Kliniken Emscher-Lippe GmbH, die auch zukünftig Betriebsgesellschaft unter dem neuen Dach der KERN Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet Nord GmbH sein wird.“

Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie verfügt über 120 Plätze, dazu kommen eine Psychiatrische Tagesklinik mit 20 Behandlungsplätzen und eine Psychiatrische Institutsambulanz.

