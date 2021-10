Neueröffnung Neuer Italiener an der Peterstraße: „N7 Ristorante Pizzeria“

Bottrop. Mit der Eröffnung eines eigenen Restaurants in Bottrop haben sich die drei Chefs einen Traum erfüllt. Darauf dürfen sich die Gäste freuen.

An der Peterstraße am Rande der Bottroper Innenstadt gibt es ein neues Restaurant: das „N7 Ristorante Pizzeria“. „Klassische italienische Küche auf moderne Art“, so beschreibt Thomas Ziolkowski die Gerichte. Er ist Teil eines Trios im Familienbetrieb.

Der 32-Jährige ist Gesellschafter, dazu kommen Piergiorgio Romeo, ebenfalls Gesellschafter, und Michele Giorgi als Geschäftsführer. Die Frau von Thomas Ziolkowski ist die Cousine von Giorgi. „Ich bin quasi in die Familie eingeheiratet“, sagt Ziolkowski lächelnd. Mit Frau und Kind verbringt die kleine Familie regelmäßig ihren Urlaub bei den Verwandten in Süditalien. Auch vor Ort in Kalabrien: Romeo und Giorgi.

Neue Pizzeria in Bottrop: Chefs erfüllen sich einen Traum

„Im Sommer fahren wir auch gerne Boot“, erzählt Ziolkowski. Auf einem dieser Ausflüge unterhalten sich die drei Männer über die Eröffnung eines gemeinsamen Restaurants. Davon träumen Michele Giorgi und Piergiorgio Romeo schon länger. Ziolkowski ist Profisportler, spielte Eishockey in der polnischen Nationalmannschaft und steht aktuell für die Moskitos in Essen auf dem Eis. Als „zweites Standbein“ bezeichnet er die Eröffnung des Restaurants.

Geschäftsführer Michele Giorgi prüft die große Auswahl der italienischen Weine im Kühlschrank. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Nun hat sich der Traum erfüllt. Hell, modern mit frischen weiß-roten Farben präsentiert sich das Ristorante in angenehmem Ambiente mit viel Liebe zum Detail. Platz für größere Feste wie Hochzeiten, Geburtstage und Weihnachtsfeiern ist da.

N7 Ristorante Pizzeria legt Wert auf frische Zutaten

Die Speisekarte liest sich wie ein kulinarischer Urlaub in Italien. Wie wäre es mit „Saltimbocca alla Romana“, also Kalbsmedaillons in Weißwein mit Parmaschinken. Oder „Salmone al Pepe Verde“, gegrillter Lachs mit grüner Pfeffersauce. Eine klassische Vorspeise wie Vitello tonnato darf natürlich auch nicht fehlen.

Gaja Guerrazzi, Michele Giorgi und Pierluigi Giordano decken einen Tisch im neu eröffneten italienischen Restaurant „N7“ an der Peterstraße ein. Zwei Gasträume bieten Platz für große Feste wie Geburtstage und Weihnachtsfeiern. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Das „N7“ legt großen Wert auf frische, saisonale Produkte. Die große Auswahl an Weinen, die es laut Ziolkowski nur in Bottrop gibt, stammt aus Sardinien, vom Gardasee, aus Apulien und der Toskana. Ab November hat das Ristorante mit Ausnahme von Dienstag, da ist Ruhetag, täglich von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Dazu wird ein Mittagsmenü von 12 bis 14.30 Uhr angeboten.

