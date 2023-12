Uber Eats startet seinen Lieferdienst in Bottrop.

Essen Neuer Imbiss-Lieferdienst: Uber Eats startet in Bottrop

Bottrop. Der Lieferdienst Uber Eats startet in Bottrop. Über die Plattform kann ab sofort online Essen bestellt werden. Diese Restaurants sind dabei.

Der Lieferdienst Uber Eats startet in Bottrop. Über die Plattform kann ab sofort Essen aus rund 25 Restaurants bestellt werden. Uber Eats ist nach eigenen Angaben in über 100 Städten in Deutschland aktiv.

Sie machen damit Lieferando Konkurrenz, das auch in Bottrop ausliefert und einen größeren Kundenstamm hat. Denn namhafte Restaurants in Bottrop sind momentan noch rar auf der Liste von Uber Eats, auf der sich neben den Fast-Food-Ketten wie McDonald’s und Subway eher kleinere Imbisse wie das 3h’s Burger Chicken, das Shahba auf der Hochstraße oder der Aegedi Grill auf dem Eigen finden. Unter den Anbietern ist aber auch das türkische Restaurant Sanzade auf der Gastromeile.

Über 8000 Bestellversuche habe es im letzten Jahr aus Bottrop gegeben, erklärt Friedrich Kabler, Pressesprecher von Uber, den Schritt, auch hier den Lieferdienst anzubieten.

Uber Eats neu in Bottrop: So funktioniert die Bestellung

Nutzer wählen ihre Gerichte über die App aus. Die Technologie im Hintergrund verbindet die Restaurants mit den Kurieren und Kunden. Der Kunde kann in der App nachvollziehen, wie weit der Zubereitungsprozess fortgeschritten ist.

Bezahlt wird bargeldlos in der App, zum Beispiel mit Kreditkarte, per Apple Pay oder PayPal, aber auch Barzahlung ist möglich. Die Bestellungen können sowohl über die Uber-Eats- als auch die Uber-App aufgegeben werden.

Kuriere von Uber Eats sind in der Regel mit Fahrrädern oder E-Bikes unterwegs

Über lokale Lieferfirmen und deren angestellte Kuriere stelle Uber Eats sicher, dass das Essen pünktlich und zuverlässig beim Nutzer ankommt. Denn Uber, das den klassischen Taxis in vielen Städten Konkurrenz macht, ist in Bottrop als Fahrgastunternehmen nicht aktiv.

Die Kuriere sind in der Regel mit Fahrrädern oder E-Bikes unterwegs. Die Lieferzeit von der Bestellung bis zum Kunden liegt bei Uber Eats nach eigenen Angaben weltweit im Durchschnitt bei unter 30 Minuten. Dies soll auch in Bottrop möglichst schnell erreicht werden.

