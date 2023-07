Piet und Alex – die Quasselstrippen vom Bottcast – veranstalten im Sommer drei Stadttouren durch Bottrop. Mit dabei ist immer auch ein Gastmoderator. Zum Auftakt geht’s in der Süden der Stadt.

Freizeit Neue Stadttouren: Bottcast rollt Bottrop per Bus auf

Bottrop. Der Bottcast mit Piet und Alex wird noch mobiler: Noch im Juli startet ein kleine Reihe mit Sommertouren durch Bottrop. Das gibt es zu erleben.

Im Sommer begibt sich das Bottcast-Duo auf neue Wege. Dass Alex und Piet dabei Bottrop nicht verlassen, ist für die umtriebigen Moderatoren natürlich Ehrensache. Insgesamt drei Bottrop-Touren haben sie ausgeklügelt und holen dafür jedes Mal auch fachkundige Begleitung an Bord des Reisebusses – in Bottrop kommen die (natürlich) vom Traditionsunternehmen Fischer. Auftakt ist noch im Juli die Entdeckung des Südens der Stadt.

Einen kleinen Umweg macht der Bus ab Startort Gleiwitzer Platz aber dennoch, bevor es Richtung Prosperstraße, Emscher und Co. geht. Quasi als zweites Frühstück ist ein Halt beim Bottroper Bier eingeplant. Nach etwas „Flüssignahrung“ gehe es dann aber los, verspricht Piet Metzen. „Mit dabei ist dann – klar auch der Alex – aber vor allem Jörg Kordus von der Emschergenossenschaft“, freut sich Piet. Denn: „Gut reden kann der auch und im Gegensatz zu uns hat der echtes Fachwissen und kann als Chef des Instandhaltungsmanagements der Emschergenossenschaft uns auch Türen öffnen, die sonst verschlossen sind.“

Jörg Kordus, Chef des Instandhaltungsmanagements bei der Emschergenossenschaft, ist Gastmoderator bei der ersten Bottcast-Stadttour. Die führt am 22. Juli in den Bottroper Süden, u.a. zur Emscherkläranlage. Foto: Bottcast

Mit Kordus haben nämlich die 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Chance, die Bottroper Kläranlage, besser bekannt als die „Blauen Eier“ in der Welheimer Mark, und deren Technik ganz nah kennenzulernen, denn schließlich ist die Anlage ja auch wichtiges Element bei dem Jahrhundertprojekt „Blaue Emscher“. Echte Freizeitorte im Süden sind natürlich der Bernepark mit seinen Röhren-Hotels und das Indoor-Skydiving beim Alpincenter. Auch da gibt’s einen Stopp mit Flugvorführung und Quiz (Freiflug zu gewinnen).

Natürlich haben Piet und Alex vorher schon mal geübt: Die beiden Bottcast-Stadttouren beim Stadtfest waren flugs ausverkauft und finden jetzt ihre Fortsetzung.

Drei Touren soll es geben. Im August und September geht es auf die Halden und in den ländlichen Norden. Auftakt: 22. Juli, 11 Uhr, ab Gleiwitzer Platz. Teilnahme: 15 Euro (inkl. Bier, Quiz, Gastgeschenk). Anmeldung: stadtrundfahrt@derbottcast.de oder direkt in der Bottcast-Zentrale im Torbogenhaus an der Gladbecker Straße 13.

