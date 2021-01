Nach Schließung Neue Postfiliale an der Gladbecker Straße in Bottrop

Bottrop Während die eine Postfiliale an der Gladbecker Straße in Bottrop schießt, öffnet an derselben Adresse eine neue mit breitem Angebot

Die Deutsche Post eröffnet am 26. Februar eine neue Filiale in Bottrop in der „Tobacco Candy World“ an der Gladbecker Straße 289. Sie ersetzt den Service der „Eigener Bedarf Gebauer" an derselben Adresse, die bis zum 19. Februar 2021 geöffnet hat. In der neuen Filiale können die Kunden z.B. Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken oder Packsets kaufen.

Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehört ebenso zum Angebot der neuen Filialen. Außerdem können Kunden dort auch den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen direkt an die Filiale senden lassen, um sie später dort abzuholen.