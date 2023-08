Neue Moschee in Bottrop: Ditib stellt konkrete Pläne vor

Bottrop. Die Moscheegemeinde Ditib will in Bottrop eine neue, große Zentralmoschee bauen. Am Dienstagnachmittag stellen Vertreter die konkreten Pläne vor.

Der Ursprung der Idee ist schon mehr als zehn Jahre alt: Die Moscheegemeinde Ditib will in Bottrop eine neue, große Zentralmoschee bauen. Nun nimmt das Millionenprojekt aber Fahrt auf. Am Dienstagnachmittag werden Ditib-Vertreter erstmals konkrete Pläne für den Neubau an der Prosperstraße vorstellen.

Die Gemeinde hatte vor mehr als einem Jahrzehnt gegenüber dem Haus der Jugend auf der Prosperstraße 76/78 für rund 550.000 Euro ein 7000 Quadratmeter großes Grundstück gekauft, auf dem sich früher ein Ford-Autohaus befand. Schon 2021 sei der Kredit für das Grundstück abgezahlt gewesen, sagte der damalige Ditib-Vorsitzende Oruc Orhan. Allerdings war die Finanzierung des Neubaus noch nicht geklärt. Vor zwei Jahren wurden mindestens vier Millionen Euro Kosten veranschlagt, die Investitionssumme dürfte sich mittlerweile erhöht haben.

An der Prosperstraße 76/78 will die Bottroper Ditib-Gemeinde eine neue Zentralmoschee bauen. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Bottroper Zentralmoschee: Neuer Bebauungsplan notwendig

Damals hatte die Moscheegemeinde bei der Stadt beantragt, den Bebauungsplan ändern zu dürfen. Denn: Im Bebauungsplan ist die Fläche teilweise als Gewerbe-, teilweise als Mischgebiet ausgewiesen. Der türkisch-islamischen Gemeinde geht es aber nicht nur um einen Moschee-Neubau. Es sollen auch Gruppenräume für Frauen, Jugendliche und Kinder sowie möglicherweise ein Supermarkt angesiedelt werden.

Derzeit liegt die Bottroper Zentralmoschee in einem unscheinbaren Gebäude an der Prosperstraße 162 – hinter einem Altbau mit Supermarkt und somit kaum zu erkennen. Dort können bis zu 700 Muslime auf drei Etagen beten. Die Gemeinde stellt die Pläne für die neue Zentralmoschee am Dienstagnachmittag im Stadtplanungsausschuss vor. Erst danach folgt das Aufstellungsverfahren eines Bebauungsplans.

